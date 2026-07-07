Les importations en 2024 : comment les opérateurs s’adaptent aux nouvelles directives

Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, a récemment ordonné un traitement accéléré des demandes d’importation pour le second semestre 2025.

Grâce à une plateforme numérique et des équipes de permanence, l’administration vise à améliorer l’efficacité et à soutenir les exportations hors hydrocarbures.

Traitement immédiat des demandes d’importation

Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, a ordonné un traitement immédiat des demandes des opérateurs économiques pour les programmes d’importation du second semestre.

Ces instructions visent à améliorer la réactivité administrative et à soutenir les opérateurs dans leurs démarches.

Il a également souligné l’importance de la régularisation fiscale et des obligations envers les caisses de sécurité sociale pour finaliser les dossiers.

Cette approche garantit une prise en charge efficace et rapide des demandes, renforçant ainsi le soutien aux opérateurs économiques.

Facilitation des procédures grâce à la plateforme numérique

La plateforme numérique simplifie considérablement la soumission des demandes d’importation pour les opérateurs économiques. Elle permet un traitement rapide et efficace des dossiers, réduisant ainsi les délais d’attente.

Les équipes administratives bénéficient également de cette digitalisation, qui optimise leur charge de travail et améliore la coordination interne.

Des équipes de permanence sont mises en place pour assurer la continuité du traitement des demandes et offrir un accompagnement personnalisé aux opérateurs.

Cette stratégie numérique rapproche les services administratifs des opérateurs économiques, renforçant ainsi leur collaboration et leur efficacité.

Promotion des exportations hors hydrocarbures

Le ministre accorde une importance cruciale à la croissance des exportations hors hydrocarbures, en réponse aux préoccupations des opérateurs économiques.

Les nouvelles directives visent à accélérer le traitement des demandes et à offrir un accompagnement efficace, renforçant ainsi la compétitivité des produits algériens à l’international.

L’État s’engage à améliorer le climat des affaires et la performance administrative, en intégrant des solutions numériques pour faciliter les démarches.

Cette approche stratégique vise à dynamiser le secteur non-hydrocarbures, consolidant la présence de l’Algérie sur les marchés mondiaux.