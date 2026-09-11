Les impôts se simplifient avec l’arrivée de nouveaux services sur Dzair Digital Services

Le Haut-commissariat à la numérisation (HCN) enrichit le Portail national Dzair Digital Services avec cinq nouveaux services fiscaux numériques.

En collaboration avec la Direction générale des Impôts, cette initiative vise à simplifier l’accès aux services publics et à promouvoir la culture numérique, conformément aux directives présidentielles.

Annonce du HCN : une avancée numérique pour les impôts

Le Haut-commissariat à la numérisation (HCN) a récemment annoncé l’intégration de cinq nouveaux services numériques liés aux impôts sur le Portail national des services numériques, Dzair Digital Services.

Ces services incluent l’extrait de rôle fiscal, le certificat de non-imposition, le certificat d’existence C20, ainsi que les attestations d’immatriculation fiscale NIF pour personnes physiques et morales.

Cette initiative s’inscrit dans les directives du président Abdelmadjid Tebboune, visant à élargir l’offre de services numériques et à améliorer l’interopérabilité entre les secteurs, facilitant ainsi l’accès des citoyens aux services publics.

Collaboration entre le HCN et la DGI pour une transformation numérique

La collaboration entre le Haut-commissariat à la numérisation (HCN) et la Direction générale des Impôts (DGI) a été cruciale pour le lancement des nouveaux services numériques au Centre de proximité des impôts de la wilaya de Tipasa.

Cette initiative vise à accélérer la transformation numérique et à unifier l’accès aux services publics. Le HCN continue de travailler avec divers secteurs pour enrichir l’offre de services numériques sur le Portail national des services numériques, renforçant ainsi l’efficacité et la proximité des services offerts aux citoyens.

Des tutoriels pour tous : promouvoir la culture numérique

Lors de l’événement de lancement, des tutoriels ont été mis à disposition pour guider les citoyens dans l’accès et l’utilisation des nouveaux services numériques. Cette initiative vise à ancrer la culture numérique et à simplifier l’accès aux services pour tous.

La présence de cadres du Haut-commissariat à la numérisation, de l’inspecteur général des services fiscaux, ainsi que de divers directeurs régionaux et locaux des impôts, témoigne de l’engagement des autorités à soutenir cette démarche. Leur implication souligne l’importance accordée à l’accompagnement des citoyens dans cette transition numérique.