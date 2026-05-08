Les inscriptions au concours interne de l’Éducation nationale débutent jeudi, une opportunité à ne pas manquer pour les enseignants

Le ministère de l’Éducation nationale annonce l’ouverture des inscriptions pour le concours professionnel 2026, visant à accéder aux grades administratifs spécifiques.

Du 7 au 31 mai 2026, les candidats pourront s’inscrire via la plateforme numérique dédiée, dans le cadre d’une initiative de numérisation des procédures administratives.

Ouverture des inscriptions : une étape cruciale

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’ouverture des inscriptions pour le concours professionnel, permettant aux enseignants d’accéder à divers grades administratifs.

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Cette étape est essentielle pour ceux qui souhaitent progresser dans leur carrière au sein des corps spécifiques de l’Éducation nationale. Les inscriptions se dérouleront du 7 au 31 mai 2026.

Il est crucial de respecter ces dates pour participer au concours. Cette opportunité s’inscrit dans une démarche visant à améliorer la qualité de la performance administrative et pédagogique, tout en garantissant l’efficacité du service public.

Pourquoi participer à ce concours interne ?

Ce concours interne est une occasion précieuse pour les enseignants de progresser professionnellement en accédant à de nouveaux grades administratifs.

Avec 8704 postes budgétaires disponibles, il offre une chance unique de renforcer leurs compétences et d’améliorer leur parcours professionnel.

Cette initiative vise à rehausser la qualité de la performance administrative et pédagogique, contribuant ainsi à l’efficacité du service public.

En participant, les enseignants peuvent non seulement évoluer dans leur carrière, mais aussi jouer un rôle clé dans l’amélioration continue des services éducatifs. Cette démarche s’inscrit dans un effort global pour garantir une administration plus performante et équitable.

Une gestion numérique pour plus de transparence

La plateforme numérique du ministère, accessible via mowadaf.education.dz, centralise toutes les étapes du concours, de l’inscription à la publication des résultats.

Cette initiative, prévue pour le 11 juillet 2026, s’inscrit dans la numérisation des procédures administratives, simplifiant ainsi les démarches pour les candidats.

En garantissant une gestion transparente et équitable, cette plateforme assure l’égalité des chances pour tous les participants.

De plus, un concours externe sera organisé pour répondre aux besoins en postes administratifs, renforçant ainsi l’efficacité et la transparence du processus de recrutement.