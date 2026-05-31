Les inscriptions en licence et master à l’UFC s’ouvrent, une opportunité à ne pas manquer

L’Université de la formation continue (UFC) lance une nouvelle opportunité pour les étudiants souhaitant poursuivre leurs études.

Une plateforme de préinscriptions est désormais accessible en continu, offrant aux bacheliers et diplômés la possibilité de s’inscrire aux programmes de licence et de master.

La plateforme de préinscriptions de l’UFC est ouverte

L’Université de la formation continue (UFC) a lancé sa plateforme de préinscriptions pour les programmes de licence et de master.

Accessible 24h/24 jusqu’au 13 juin à minuit, cette ouverture permet aux bacheliers et détenteurs de diplômes de s’inscrire à tout moment.

Cette disponibilité continue offre une flexibilité précieuse aux candidats, leur permettant de compléter leur inscription selon leur emploi du temps.

Les diplômés des trois dernières promotions de l’UFC peuvent également en profiter pour poursuivre leurs études en master.

Critères d’éligibilité pour les programmes de l’UFC

Les programmes de l’UFC sont ouverts aux bacheliers souhaitant s’inscrire en licence. Pour les programmes de master, les candidats doivent être titulaires d’une licence ou d’un diplôme d’ingénieur d’État dans certaines spécialités.

Cette exigence garantit que les étudiants possèdent les connaissances préalables nécessaires pour réussir dans leurs études avancées.

En outre, les diplômés de l’UFC des trois dernières promotions ont la possibilité de poursuivre leurs études en master.

Cette opportunité leur permet de continuer à développer leurs compétences académiques et professionnelles au sein de l’institution.

Importance de fournir des informations complètes lors de l’inscription

Pour garantir une inscription réussie à l’UFC, il est crucial de fournir toutes les informations requises.

Cela permet d’éviter les retards et les complications administratives qui pourraient survenir en cas de dossier incomplet. Chaque détail compte pour assurer une transition fluide vers votre parcours académique.

Le guide des inscriptions, disponible sur le site de l’UFC (https://preinscriptions.ufc.dz), est un outil précieux pour les candidats.

Il offre des instructions claires et détaillées pour remplir correctement chaque section du formulaire d’inscription, augmentant ainsi vos chances de succès dans le processus d’inscription.