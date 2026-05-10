Les investissements chinois en Algérie atteignent 7 milliards, un tournant économique majeur pour 2023

L’Algérie et la Chine renforcent leur partenariat stratégique, atteignant un volume d’échanges commerciaux de plus de 15 milliards de dollars en 2025.

Ce dynamisme s’inscrit dans l’Initiative la Ceinture et la Route, avec des projets collaboratifs dans divers secteurs, soutenant la diversification économique de l’Algérie et l’intégration africaine.

Les investissements chinois en Algérie : un partenariat stratégique majeur

L’Algérie joue un rôle crucial en tant que partenaire stratégique de la Chine en Afrique, renforçant leur coopération sous l’Initiative la Ceinture et la Route.

Les investissements chinois en Algérie ont atteint environ 7 milliards de dollars, illustrant l’importance de cette relation.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des relations sino-africaines, où le commerce entre la Chine et l’Afrique a atteint 348 milliards de dollars en 2025.

Cette collaboration témoigne de l’engagement de la Chine à soutenir le développement économique de l’Algérie, tout en consolidant sa présence sur le continent africain.

La diversification économique de l’Algérie et les opportunités chinoises

La politique de diversification économique de l’Algérie bénéficie grandement des échanges commerciaux avec la Chine.

Depuis mai 2026, la politique de zéro droit de douane appliquée par la Chine offre de nouvelles opportunités pour les exportations algériennes.

Les produits agricoles de qualité, tels que les dattes et l’huile d’olive, ainsi que les ressources énergétiques et minières, trouvent désormais davantage de débouchés sur le marché chinois.

Cette ouverture permet à l’Algérie d’augmenter la valeur ajoutée de ses produits et d’attirer des investissements productifs.

En facilitant l’accès au marché chinois, l’Algérie renforce sa stratégie de diversification économique, contribuant ainsi à son industrialisation et à sa modernisation agricole.

Projets de coopération sino-algérienne : un avenir prometteur

Les projets de coopération entre la Chine et l’Algérie couvrent divers secteurs clés, tels que les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, la santé et la culture.

La construction de la ligne ferroviaire minière de l’Ouest et l’établissement de l’Institut Confucius illustrent cette collaboration fructueuse.

Ces initiatives renforcent non seulement le développement économique de l’Algérie, mais aussi les relations sino-algériennes.

En outre, ces projets ont un impact potentiel sur l’intégration africaine, en lien avec le Forum africain de l’investissement et du commerce. Ils favorisent la prospérité régionale, en stimulant les échanges et en créant des opportunités économiques pour l’ensemble du continent.