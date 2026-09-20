Les jeunes talents algériens brillent à Shanghai lors des Olympiades mondiales des métiers

L’Algérie brille sur la scène internationale en participant aux Olympiades mondiales des métiers à Shanghai.

Les jeunes talents Akram Hariz et Yasser Haouas, experts en technologie automobile et développement d’applications mobiles, incarnent l’ambition de la jeunesse algérienne. Leur parcours exemplaire témoigne d’une formation rigoureuse et d’un soutien indéfectible.

L’Algérie à Shanghai : une participation remarquée

L’Algérie a marqué sa présence aux Olympiades mondiales des métiers à Shanghai, qui se sont tenues du 22 au 27 septembre.

Le pays a été représenté dans les spécialités de la « Technologie automobile » et du « Développement d’applications mobiles ». Cet événement constitue une opportunité précieuse pour les jeunes talents algériens de démontrer leurs compétences sur la scène internationale.

🔴 لأول مرة.. #الجزائر 🇩🇿 تشارك في أولمبياد المهن العالمية «WorldSkills International» 🔴 #الجزائر تسجل حضورها لأول مرة في منافسات أولمبياد المهن العالمية بمدينة #شنغهاي 🇨🇳 الصينية. 🔴 مشاركة الجزائر تمتد من 22 إلى 27 سبتمبر في هذا الموعد العالمي للمهارات والمهن. 🔴 الشاب… pic.twitter.com/y2DyT1mkzS — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) September 19, 2026



Les participants, Akram Hariz et Yasser Haouas, ont porté haut les couleurs de l’Algérie. Leur participation souligne l’importance de cet événement pour le pays, offrant une plateforme pour valoriser et encourager l’excellence des jeunes professionnels algériens.

Les ambitions des jeunes talents algériens

Akram Hariz, spécialiste en technologie automobile, et Yasser Haouas, expert en développement d’applications mobiles, incarnent l’ambition de la jeunesse algérienne.

Leur participation aux Olympiades mondiales des métiers est le fruit d’un parcours exigeant et d’une formation rigoureuse.

Ces jeunes talents aspirent à démontrer leur savoir-faire et à inspirer d’autres jeunes en Algérie. En portant haut les couleurs de leur pays, ils souhaitent non seulement se distinguer sur la scène internationale, mais aussi renforcer la fierté nationale et encourager l’excellence professionnelle.

Un parcours soutenu par un accompagnement exceptionnel

Le parcours de formation d’Akram Hariz et Yasser Haouas a été marqué par une exigence et une spécialisation rigoureuses.

Grâce à un encadrement exceptionnel, ils ont pu affiner leurs compétences dans leurs domaines respectifs. Le soutien constant de leurs formateurs et encadreurs a joué un rôle crucial dans leur préparation.

Cet accompagnement personnalisé a permis à Akram et Yasser de se préparer efficacement pour les Olympiades mondiales des métiers. En bénéficiant de conseils avisés et d’un suivi attentif, ils ont pu atteindre un niveau de compétence remarquable, prêt à rivaliser sur la scène internationale.