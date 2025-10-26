Les jumelles tunisiennes Bissan et Bilsan Kouka, applaudies par le président Saïed après leur victoire au Défi de la Lecture Arabe 2025 à Dubaï

Le 25 octobre 2025, le président tunisien Kaïs Saïed a reçu au palais de Carthage les jumelles Bissan et Bilsan Kouka, lauréates du Défi de la Lecture Arabe à Dubaï.

Cette rencontre, marquée par l’expression de la fierté nationale et des félicitations présidentielles, met en lumière l’excellence linguistique des jeunes filles et souligne l’importance de la réforme éducative en Tunisie.

Rencontre présidentielle pour les prodiges de la lecture

Le 25 octobre 2025, une rencontre exceptionnelle a eu lieu au palais de Carthage. Le président tunisien Kaïs Saïed a accueilli les jumelles Bissan et Bilsan Kouka, récentes lauréates du Défi de la Lecture Arabe à Dubaï.

ألف مبروك للتوأم التونسي بيسان وبيلسان على فوزهما بلقب بطل تحدي القراءة العربي 2025 في دورته التاسعة.

فخر لتونس والعالم العربي، وتجسيد للعلاقات الثقافية والتعليمية المتميزة بين الإمارات وتونس، إنجاز يجمعنا على حب المعرفة واللغة العربية 🇦🇪🇹🇳.#تحدي_القراءة_العربي #بيسان_وبيلسان… pic.twitter.com/PneTdLf66T — Dr. Eman Alsalami (@eman_alsalami) October 23, 2025



Ces jeunes prodiges de douze ans ont suscité l’admiration internationale par leur maîtrise remarquable de la langue arabe.

Voir deux jeunes Tunisiennes triompher à Dubaï, c’est une fierté immense. Elles prouvent que nos enfants peuvent rivaliser avec les meilleurs quand ils sont encouragés à aimer la lecture et la langue arabe.

Sana, 38 ans, enseignante à Sousse

Accompagnées de leurs parents, Khaled Kouka et Inès Rahhou, les jumelles ont reçu les félicitations chaleureuses du président. Il a salué leur performance, soulignant qu’elles étaient de véritables ambassadrices de la Tunisie et de la langue arabe.

Une performance qui a ébloui le monde

Malgré leur jeune âge, Bissan et Bilsan ont démontré une maîtrise linguistique impressionnante.

التوأم بيسان وبيلسان كوكة.. قصة إصرار وكفاح توّجت بالفوز في تحدي القراءة العربي pic.twitter.com/6BLV38V7z3 — 24.ae | فيديو (@24Media_Video) October 23, 2025



Leur éloquence et la profondeur de leurs interventions ont fait écho dans le monde entier, suscitant l’admiration du public.

Voir mes filles félicitées par le président pour leur amour de la lecture, c’est le plus grand honneur qu’un parent puisse recevoir. Elles ont prouvé que la persévérance et la curiosité peuvent mener très loin.

Khaled, 45 ans, père des jumelles

Le président Saïed a souligné que ces jumelles ont non seulement brillé par leur cohérence et leur maîtrise de la langue arabe, mais elles ont également dignement représenté la Tunisie sur la scène internationale. Il les a encouragées à continuer sur cette voie d’excellence et de savoir.

La langue arabe, un héritage précieux et une fierté nationale

Le président Saïed a exprimé son admiration pour la langue arabe, qu’il a qualifiée de « langue du Coran » et de « l’éternelle jeunesse ».

Il a souligné sa richesse et sa capacité à traverser les époques sans s’altérer, reflétant ainsi l’importance de cet héritage linguistique.

تُوّج التوأم التونسي بيسان وبيلسان كوكة بلقب الدورة التاسعة من مبادرة « تحدي القراءة العربي »، التي اختتمت فعالياتها الخميس في دبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي#تونس #تحدي_القراءة_العربي #الإمارات #دبي #viral #SL pic.twitter.com/sFim0uFTJH — Hespress هسبريس (@hespress) October 24, 2025



Il a également encouragé les jumelles à poursuivre sur la voie de l’excellence et du savoir. Soulignant que la réforme du système éducatif est une priorité nationale, il a rappelé l’importance de promouvoir l’excellence, la créativité et l’innovation dans l’éducation.