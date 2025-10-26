Les jumelles tunisiennes Bissan et Bilsan Kouka, applaudies par le président Saïed après leur victoire au Défi de la Lecture Arabe 2025 à Dubaï

Le 25 octobre 2025, le président tunisien Kaïs Saïed a reçu au palais de Carthage les jumelles Bissan et Bilsan Kouka, lauréates du Défi de la Lecture Arabe à Dubaï.

Cette rencontre, marquée par l’expression de la fierté nationale et des félicitations présidentielles, met en lumière l’excellence linguistique des jeunes filles et souligne l’importance de la réforme éducative en Tunisie.

Rencontre présidentielle pour les prodiges de la lecture

Le 25 octobre 2025, une rencontre exceptionnelle a eu lieu au palais de Carthage. Le président tunisien Kaïs Saïed a accueilli les jumelles Bissan et Bilsan Kouka, récentes lauréates du Défi de la Lecture Arabe à Dubaï.


Ces jeunes prodiges de douze ans ont suscité l’admiration internationale par leur maîtrise remarquable de la langue arabe.

Voir deux jeunes Tunisiennes triompher à Dubaï, c’est une fierté immense. Elles prouvent que nos enfants peuvent rivaliser avec les meilleurs quand ils sont encouragés à aimer la lecture et la langue arabe.
Sana, 38 ans, enseignante à Sousse

Accompagnées de leurs parents, Khaled Kouka et Inès Rahhou, les jumelles ont reçu les félicitations chaleureuses du président. Il a salué leur performance, soulignant qu’elles étaient de véritables ambassadrices de la Tunisie et de la langue arabe.

Une performance qui a ébloui le monde

Malgré leur jeune âge, Bissan et Bilsan ont démontré une maîtrise linguistique impressionnante.


Leur éloquence et la profondeur de leurs interventions ont fait écho dans le monde entier, suscitant l’admiration du public.

Voir mes filles félicitées par le président pour leur amour de la lecture, c’est le plus grand honneur qu’un parent puisse recevoir. Elles ont prouvé que la persévérance et la curiosité peuvent mener très loin.
Khaled, 45 ans, père des jumelles

Le président Saïed a souligné que ces jumelles ont non seulement brillé par leur cohérence et leur maîtrise de la langue arabe, mais elles ont également dignement représenté la Tunisie sur la scène internationale. Il les a encouragées à continuer sur cette voie d’excellence et de savoir.

La langue arabe, un héritage précieux et une fierté nationale

Le président Saïed a exprimé son admiration pour la langue arabe, qu’il a qualifiée de « langue du Coran » et de « l’éternelle jeunesse ».

Il a souligné sa richesse et sa capacité à traverser les époques sans s’altérer, reflétant ainsi l’importance de cet héritage linguistique.


Il a également encouragé les jumelles à poursuivre sur la voie de l’excellence et du savoir. Soulignant que la réforme du système éducatif est une priorité nationale, il a rappelé l’importance de promouvoir l’excellence, la créativité et l’innovation dans l’éducation.

Imen Haouari

Écrit par Imen Haouari

Imen Haouari est journaliste indépendante spécialisée dans l’actualité tunisienne. Ses articles couvrent un large spectre allant de la politique nationale aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent le quotidien du pays.

Attachée à une information claire et vérifiée, elle met un point d’honneur à décrypter les faits avec rigueur et neutralité. Sa plume analytique éclaire les grands événements tunisiens tout en donnant une place centrale aux voix citoyennes et aux réalités locales.