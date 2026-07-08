Les législatives en Algérie révèlent un faible engouement, le FLN s’impose avec 90 sièges

Les élections législatives en Algérie ont révélé un taux de participation de 21,24 % au niveau national, avec une répartition des sièges dominée par le Front de libération nationale (FLN) et le Rassemblement national démocratique (RND).

La nouvelle Assemblée populaire nationale se distingue par une forte présence de députés universitaires et de jeunes élus.

Un taux de participation historiquement bas

Le taux de participation aux élections législatives en Algérie a atteint un niveau historiquement bas, avec seulement 21,24 % de participation nationale et 10,75 % à l’étranger, sur un total de 24,7 millions d’électeurs inscrits.

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Ces chiffres soulèvent des questions sur la légitimité du processus électoral et reflètent un désintérêt croissant des électeurs.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce désintérêt, tels que la méfiance envers les institutions politiques, le manque de choix perçu parmi les candidats, ou encore un sentiment d’inefficacité du vote. Ces éléments contribuent à affaiblir la démocratie représentative en Algérie.

Le FLN en tête malgré un contexte difficile

Le Front de libération nationale (FLN) a su tirer parti de son ancrage historique et de sa structure organisationnelle pour s’imposer avec 90 sièges à l’Assemblée populaire nationale.

En comparaison, les autres formations politiques ont obtenu les résultats suivants :

Le Rassemblement national démocratique (RND) : 73 sièges.

Le Front El Moustakbal : 59 sièges.

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) : 43 sièges.

Le FLN a capitalisé sur sa notoriété et son réseau établi pour mobiliser ses partisans, malgré un taux de participation faible. Sa capacité à s’adapter aux dynamiques politiques actuelles a également joué un rôle crucial dans sa victoire.

Une assemblée diversifiée mais inégale

La nouvelle Assemblée populaire nationale en Algérie se distingue par sa diversité, avec 312 députés universitaires et 128 jeunes élus parmi les 407 parlementaires.

Cette diversité offre des opportunités pour enrichir le débat politique et apporter des perspectives variées aux enjeux nationaux.

Cependant, elle pose également des défis en matière de gouvernance, notamment en intégrant efficacement ces voix diverses dans le processus décisionnel.

Malgré cette diversité, des inégalités persistent, particulièrement en ce qui concerne la représentation féminine, avec seulement 23 femmes élues.

Cette sous-représentation souligne la nécessité de renforcer les politiques d’inclusion pour parvenir à une véritable égalité des genres au sein de l’Assemblée.