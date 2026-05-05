Les marchés publics en quête de simplicité pour un contrôle plus efficace et humain

Au Palais de Carthage, une réunion cruciale s’est tenue entre le Président Kaïs Saïed, la Cheffe du Gouvernement Sarra Zaâfrani Zenzeri, et le ministre de l’Équipement Slah Zouari.

L’accent a été mis sur l’amélioration des infrastructures nationales, la réforme des marchés publics et l’importance d’une gestion transparente des projets.

Réformer les marchés publics pour un avenir meilleur

La réforme des textes législatifs régissant les marchés publics, mise en avant par le Président Kaïs Saïed, est cruciale pour le développement national.

En simplifiant les procédures administratives, elle vise à rendre les processus plus fluides et accessibles.

De plus, en éliminant les obstacles bureaucratiques, cette réforme promet de débloquer les projets en attente et d’accélérer la réalisation des infrastructures essentielles.

Ces changements sont essentiels pour dynamiser l’économie et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Assurer un contrôle rigoureux des fonds publics

La mise en place d’un système de contrôle efficace est indispensable pour garantir une gestion rigoureuse des fonds publics.

Cela passe par l’instauration de mécanismes de reddition de comptes à chaque étape des projets, assurant ainsi la responsabilité des intervenants.

Des audits réguliers et transparents, ainsi que des sanctions en cas de défaillance, sont essentiels pour prévenir l’impunité.

Ces mesures renforcent la confiance du public dans la gestion des projets publics, tout en assurant que les ressources sont utilisées de manière optimale et responsable.

Simplification et efficacité : un défi à relever

La simplification des procédures administratives dans les marchés publics représente un défi majeur, mais nécessaire pour accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires.

En réduisant la complexité bureaucratique, ces réformes permettent de libérer les initiatives et de faciliter l’accès aux ressources nécessaires pour le développement des infrastructures.

Par ailleurs, l’urgence de ces changements réside dans leur capacité à améliorer l’efficacité et l’humanité du contrôle des marchés publics.

En optimisant les processus, on assure une meilleure allocation des ressources, ce qui est crucial pour répondre aux besoins croissants de la population et stimuler la croissance économique.