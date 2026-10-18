Les médecins algériens en France voient leurs démarches simplifiées pour un avenir plus serein

Les médecins de la région d’Alger bénéficieront bientôt d’une nouvelle organisation pour simplifier leurs démarches de visa vers la France.

Cette initiative vise à faciliter leurs déplacements professionnels, notamment pour participer à des événements scientifiques. Découvrez comment cette mesure impactera les professionnels de santé dès l’année prochaine.

Nouvelle organisation pour un avenir simplifié

À partir du 18 octobre 2026, une nouvelle organisation simplifie les démarches pour les médecins inscrits au Conseil de l’Ordre des médecins de la région d’Alger souhaitant obtenir un rendez-vous de visa France.

Ce dispositif facilite l’accès aux créneaux de rendez-vous, crucial pour les déplacements professionnels, notamment pour assister à des congrès ou formations en France.

Cette mesure est essentielle pour les médecins algériens, car elle pourrait influencer positivement leur avenir professionnel en France, en leur permettant de respecter les dates précises des événements auxquels ils sont invités. Cela représente une avancée significative pour leur mobilité internationale.

Procédure simplifiée pour les demandes de visa

Pour faciliter les déplacements professionnels des médecins algériens, le processus commence sur le portail France-Visas.



Les médecins doivent sélectionner « Travailler » dans la rubrique projet, puis « Voyage professionnel » comme motif du séjour. Une fois le formulaire rempli, il est essentiel d’imprimer le récépissé d’enregistrement.

Le dossier complet, incluant passeport, photos, carte d’inscription à l’Ordre, invitation à un congrès et réservation d’hôtel, doit être déposé auprès du Conseil de l’Ordre. Cette étape permet d’obtenir une attestation de visa et un rendez-vous chez Capago, facilitant ainsi leur participation à des événements en France.

Justificatifs et frais à prévoir

Les médecins salariés doivent fournir une attestation de travail, leurs trois dernières fiches de paie, une attestation CNAS et des relevés bancaires.

Pour ceux exerçant dans le privé, la décision d’installation, l’attestation CASNOS, le document fiscal C20 et les relevés bancaires sont requis. Tous les documents en arabe ou en anglais doivent être traduits en français.

Les frais de service Capago et de visa doivent être réglés en espèces. Cette procédure concerne uniquement les médecins de la région d’Alger, et l’obtention du visa dépend des autorités consulaires françaises, sans garantie de succès.