Les meilleurs endroits à visiter à Alger : voici les recommandations de TripAdvisor

Alger se trouve au centre du Maghreb, c’est une des meilleures destinations pour les voyageurs qui souhaitent s’évader et qui souhaitent vivre une nouvelle expérience. C’est un pays riche sur le plan culturel, qui promet de belles découvertes à travers les dunes du Sahara, la Grande mosquée, la saveur des spécialités culinaires algériennes. Plusieurs de ses sites sont par ailleurs classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Casbah est un des incontournables à Alger

La Casbah qui signifie « La Citadelle » est un quartier historique d’Alger. Elle est recommandée par Tripadvisor car elle promet une visite mémorable. Vous découvrirez les ruelles, les plus belles mosquées comme celle de Jamaa al-Jdid, Jemaa Kebir ou Ali Betchine.

C’est aussi ici que vous pourrez observer le Palais Dar Aziza et le Palais des Raïs. Dans ce dernier, vous pourrez apprécier son architecture, mais aussi visiter le centre des arts et de la culture qui s’y trouve.

Les autres sites touristiques importants d’Alger

Tripadvisor recommande également le Musée national des Beaux-Arts qui est le plus grand musée d’art du Maghreb et d’Afrique. 8000 œuvres y sont exposées, constituées d’œuvres peintes, de mobilier ancien et d’art décoratif, de la céramique, de la verrerie et bien d’autres.

À proximité se trouve le Jardin d’essai de Hamma. Les visiteurs pourront observer plus de 3000 espèces végétales. Il est constitué d’un jardin français, d’un jardin anglais et d’un zoo.

Les principaux monuments d’Alger

La basilique de Notre dame d’Afrique figure aussi dans la liste de Tripadvisor, c’est une église catholique romaine impressionnante grâce à sa taille et son architecture.

Vous ne devez pas non plus manquer le Mémorial Du Martyr qui est un monument aux morts de la guerre d’indépendance d’Algérie et qui date de 1982.

Vous apprécierez également la Grande Mosquée d’Alger qui a été achevée récemment. Elle est la plus grande mosquée d’Afrique et la troisième la plus imposante du monde.