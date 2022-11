Les meilleurs passeports pour voyager – Quel est le classement de l’Algérie ?

Lors des visites de pays étrangers, certains documents sont indispensables par rapport à d’autres, comme le passeport. Il s’agit d’un document qui certifie l’identité d’une personne. Il permet de voyager dans le monde. Dans cet article, nous allons où se situe le passeport algérien dans le classement des passeports ?

Henley Passport Index, un outil de classement de passeports par excellence

Le Henley Passport Index est un procédé qui règlemente les visas de tous les pays à travers le monde. Il est fondé sur la liberté de tout citoyen de circuler à travers le monde, quelle que soit sa nationalité.

Le Henley Passport Index est un outil qui donne des informations fiables sur les passeports. Grâce à ses bases de données bien fournies, il propose des renseignements sûrs. En plus, il se base sur des informations obtenues à partir de recherches approfondies et des données en ligne. Il est en étroite collaboration avec l’Association internationale du transport. Et l’indice est mis à jour tous les 3 mois.

Le Henley Passport Index est capable de comparer l’accès sans visa de plus de 220 passeports. Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’avoir des documents, comme le visa, l’autorisation de voyage électronique, ou encore le permis de visite, le passeport bénéficie d’un point.

Mais dans le cas contraire, quand le touriste a besoin de fournir un visa électronique avant le départ, une note de zéro est attribuée au passeport.

Le score total attribué au passeport correspond donc au nombre de destinations étrangères où avoir un visa n’est pas obligatoire.

Où se situe le passeport algérien dans ce classement ?

Le passeport algérien se trouve en bas du classement. Notons que les classements de l’année 2021 et celui de 2022 sont assez similaires. Cette situation est expliquée par la crise sanitaire provoquée par le covid-19.

Le passeport algérien est donc absent du top 10 africain, soit à la 29ème place. Pour information, les Seychelles se situent en première position, avec 152 pays. Après, il y a l’Afrique du Sud avec 104 pays, Botswana, la Namibie,…

Le passeport algérien se trouve actuellement à la 92ème place mondiale selon le Guide Passeport Ranking Index. Il est possible de voyager sans visa dans 52 pays pour ses détenteurs. A titre d’exemple, ces destinations sont l’Indonésie, l’Iran, la Malaisie, la Dominique. Les détenteurs de ce passeport sont donc limités dans la mobilité mondiale. Ils ne peuvent pas aller aux Etats-Unis, par exemple, sans avoir de visa. A titre d’information, pour avoir un visa, les demandeurs doivent présenter certains documents, comme un billet d’avion aller-retour, et ainsi que des justificatifs de fonds.