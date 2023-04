Les mesures qu’envisage la Banque d’Algérie pour freiner l’inflation

Renforcement du dinar algérien et politique monétaire

Ces dernières semaines, la monnaie algérienne connaît une hausse de sa valeur, avec un échange actuel de 1 euro contre 209 dinars à l’achat et 211 dinars à la vente au niveau du marché informel. Sur le marché officiel, la devise européenne est désormais évaluée à 142,37 dinars à l’achat et 142,41 dinars à la vente. Le renforcement du dinar a été constaté après des mois de dépréciation, avec une cotation de 140,22 DA pour un dollar et 142,83 DA pour un euro.

La Banque d’Algérie met en place de nouvelles mesures visant à contenir l’inflation qui sévit dans le pays depuis plusieurs mois. Ces mesures interviennent alors que l’économie mondiale renoue avec l’inflation en raison de la pandémie de COVID-19, notamment sur les produits alimentaires.

Le rôle des grandes banques centrales

La valeur du dollar pourrait encore reculer au cours des premiers mois de 2023 avant de se stabiliser si les politiques des grandes banques centrales s’alignaient. En effet, le dollar américain s’est fortement apprécié en 2022 suite au resserrement de la politique monétaire par la Federal Reserve Bank des Etats-Unis, afin de lutter contre l’inflation qui avait atteint son niveau le plus élevé depuis 40 ans. Un dollar fort a affaibli les monnaies de nombreux pays, augmentant le coût de leurs importations, accélérant l’inflation et alourdissant leur dette.

Mesures pour contenir l’inflation en Algérie

Pour freiner cette inflation, la Banque d’Algérie envisage plusieurs mesures, parmi lesquelles :

Resserrement de la politique monétaire : cela implique une augmentation des taux d’intérêt directeurs et une réduction de la liquidité disponible pour les banques afin de limiter la création monétaire excessive et maintenir un faible taux d’inflation.

: cela implique une augmentation des taux d’intérêt directeurs et une réduction de la liquidité disponible pour les banques afin de limiter la création monétaire excessive et maintenir un faible taux d’inflation. Intervention sur le marché des changes : la Banque d’Algérie pourrait intervenir sur le marché des changes afin de soutenir le dinar et éviter une dépréciation excessive qui pourrait accentuer l’inflation importée.

: la Banque d’Algérie pourrait intervenir sur le marché des changes afin de soutenir le dinar et éviter une dépréciation excessive qui pourrait accentuer l’inflation importée. Contrôle des prix et régulation du marché : une surveillance accrue des prix et une régulation du marché permettraient de lutter contre la hausse excessive des prix et de protéger le pouvoir d’achat des consommateurs algériens.

Impact sur la croissance économique

Selon une note d’analyse de Fitch Solutions intitulée « Un dinar algérien plus fort se répercutera sur une baisse de l’inflation et une croissance plus rapide », le renforcement du dinar algérien pourrait contribuer à la réduction de l’inflation et stimuler la croissance économique du pays. Cette perspective encourageante est renforcée par les facteurs suivants :

La réouverture progressive de l’économie mondiale grâce aux campagnes de vaccination contre la COVID-19, favorisant la relance des échanges internationaux et soutenant la demande globale.

grâce aux campagnes de vaccination contre la COVID-19, favorisant la relance des échanges internationaux et soutenant la demande globale. Une forte demande en termes d’investissements publics et privés , qui pourraient encourager la création d’emplois et dynamiser l’économie algérienne.

, qui pourraient encourager la création d’emplois et dynamiser l’économie algérienne. L’amélioration des conditions macroéconomiques, avec une stabilisation des prix du pétrole et un redressement progressif de la production industrielle, susceptible de soutenir le dinar et d’atténuer les pressions inflationnistes.

En conclusion, les nouvelles mesures adoptées par la Banque d’Algérie pour contenir l’inflation doivent être accompagnées d’une politique monétaire adaptée et d’un suivi rigoureux des marchés. Le renforcement du dinar algérien, associé à une gestion efficace de l’inflation, pourrait ainsi contribuer à une reprise économique solide et durable pour le pays.

Sources