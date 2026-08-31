Les ministres de l’Énergie se préparent à un tournant décisif pour le projet SoutH2 Corridor

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a récemment dirigé une réunion à Alger pour orchestrer un événement mondial autour du projet ambitieux du Corridor Sud H2.

Ce projet stratégique vise à acheminer l’hydrogène vert algérien vers l’Europe, renforçant ainsi les liens énergétiques entre l’Algérie et le continent européen.

Réunion stratégique sur le corridor sud H2

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a dirigé une réunion à Alger pour préparer un événement mondial autour du projet du Corridor Sud H2.

🔴 وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال يترأس أشغال اجتماع بعدد من الاطارات الرئيسية في دائرته الوزارية، و مسؤولين من محافظة الطاقة الذرية، وقد تناول جدول أعمال الاجتماع دراسة وفحص عدد من الملفات المتعلّقة بتسيير القطاع. pic.twitter.com/c16bZywKZ3 — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) August 30, 2026



Ce projet ambitieux vise à transporter l’hydrogène vert d’Algérie vers l’Europe, renforçant ainsi les liens énergétiques avec l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche.

Lors de cette rencontre, diverses présentations ont été faites sur les préparatifs de l’événement. Le ministre a donné des instructions claires pour assurer le bon déroulement des préparatifs, soulignant l’importance de ce projet stratégique pour l’Algérie.

Objectif du projet SoutH2 Corridor

Le projet SoutH2 Corridor a pour ambition de transporter l’hydrogène vert produit en Algérie vers l’Allemagne, en passant par l’Italie et l’Autriche.

Cette initiative vise à intégrer l’Algérie au marché énergétique européen, en renforçant les liens énergétiques entre ces pays.

En facilitant le transport de l’hydrogène vert, le projet pourrait transformer le paysage énergétique européen en diversifiant les sources d’énergie et en réduisant la dépendance aux énergies fossiles.

En outre, le SoutH2 Corridor pourrait stimuler la coopération économique et technologique entre l’Algérie et ses partenaires européens.

Ce projet stratégique représente une opportunité pour l’Algérie de devenir un acteur clé dans la transition énergétique européenne, tout en favorisant le développement durable et l’innovation dans le secteur de l’énergie.

Un partenariat stratégique pour l’avenir

Le partenariat stratégique qui se dessine à travers cet événement réunit les ministres de l’Énergie des pays concernés pour développer un couloir de transport d’hydrogène vert de l’Algérie vers l’Europe.

Ce projet vise à renforcer la coopération énergétique entre l’Algérie et ses partenaires européens, tout en diversifiant les sources d’énergie.

Sous la gestion de Mourad Adjal, le secteur de l’énergie en Algérie est en pleine transformation. Lors d’une réunion dédiée, des dossiers clés ont été évalués, et des directives ont été émises pour optimiser les activités du secteur, soulignant l’importance de ce projet pour l’avenir énergétique de la région.