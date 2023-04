Les nouvelles modalités d’évaluation des droits de douane pour les véhicules importés en Algérie

La Direction générale des douanes algériennes a récemment mis en place des nouvelles modalités d’évaluation des droits de douane exigibles lors du dédouanement des véhicules touristiques et utilitaires de moins de trois ans. Ces mesures ont été annoncées dans un document daté du 23 mars dernier et partagé sur les réseaux sociaux.

Les Douanes algériennes précisent ainsi les différents modes de calcul des droits de douane exigibles sur la base d’une évaluation de la valeur du véhicule de moins de 3 ans importé, ou en cas de nécessité.

L’importance de l’importation de voitures de moins de 3 ans en Algérie

Le parc automobile en Algérie connaît actuellement un vieillissement accéléré, avec une structure d’âge des véhicules telle que :

Moins de 5 ans : 19,32%

Entre 5/9 ans : 22,08%

Entre 10/14 ans : 17,22%

Entre 15/19 ans : 22,08%

20 ans et plus : 19,31%

Ainsi, le parc de voitures en Algérie entre 5/9 ans et 20 ans et plus représente 80,69%, et entre 10/14 ans et 20 ans et plus, soit des voitures qui doivent être réformées, 58,61%. Le taux a certainement augmenté entre 2021 et 2023.

C’est pour répondre à ce vieillissement que l’importation de voitures de moins de trois ans a été décidée, en plus d’éventuels agréments accordés aux concessionnaires automobiles.

Le début de la commercialisation des véhicules neufs importés par les concessionnaires automobiles agréés

Mohamed Djebili, directeur des industries sidérurgiques, mécaniques aéronautiques et navales au ministère de l’Industrie, a annoncé que la commercialisation des véhicules neufs importés par les concessionnaires automobiles agréés débuterait prochainement. Certains véhicules sont actuellement en attente de débarquement dans les ports algériens et seront disponibles à la vente dans les jours à venir.

Les concessionaires dévoileront les modèles et les prix à leur guise, permettant ainsi aux consommateurs de choisir parmi une offre diversifiée de véhicules neufs.

Rappel sur l’affichage obligatoire de la vignette automobile

Dans le contexte de l’acquisition des vignettes de voitures pour l’année 2023, la gendarmerie nationale a tenu à rappeler l’importance du fait que la vignette doit être affichée sur le pare-brise du véhicule. Selon l’article 308 de l’ordonnance 76-103 du 9 décembre 1976, la vignette doit être apparente à l’avant du véhicule. Si elle n’est pas visible, la carte grise du véhicule sera retirée immédiatement.

L’importation de voitures de moins de 3 ans en Algérie vise à répondre au vieillissement accéléré du parc automobile algérien et à offrir aux consommateurs une offre diversifiée de véhicules neufs. Les nouvelles modalités d’évaluation des droits de douane exigibles lors du dédouanement des véhicules importés devraient permettre de faciliter cette démarche pour les particuliers résidents en Algérie.

