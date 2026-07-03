Les nouvelles règles pour obtenir une apostille dès le 9 juillet intriguent les voyageurs

L’Algérie franchit une étape majeure en facilitant la reconnaissance internationale de ses documents publics.

Dès le 9 juillet, grâce à l’application de la Convention de La Haye de 1961, la légalisation consulaire ne sera plus nécessaire pour de nombreux documents officiels, simplifiant ainsi les démarches administratives pour les citoyens.

L’Algérie et la Convention de La Haye : une nouvelle ère pour les documents publics

À partir du 9 juillet, l’Algérie met en œuvre la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, simplifiant ainsi les démarches administratives pour ses citoyens et les voyageurs internationaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DZ Démarches (@dzdemarches)



Cette convention élimine l’exigence de légalisation des documents publics étrangers entre les États parties, facilitant ainsi leur reconnaissance.

Pour les Algériens, cela signifie un accès plus rapide et moins coûteux aux services à l’étranger. Les voyageurs internationaux bénéficieront également de procédures simplifiées lors de l’utilisation de documents en Algérie, marquant une avancée significative dans la mobilité internationale.

Documents concernés par la simplification administrative

Grâce à la Convention de La Haye, les documents délivrés par les ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, de la Justice, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Éducation nationale, ainsi que de la Formation et de l’Enseignement professionnels, ne nécessiteront plus de légalisation consulaire.

Cette simplification est cruciale pour les détenteurs de ces documents, car elle réduit les délais et les coûts associés à leur utilisation à l’étranger.

Les citoyens pourront obtenir une apostille via une plateforme en ligne ou directement auprès des services compétents.

Cette mesure facilite l’accès aux services internationaux et renforce la mobilité des Algériens, tout en simplifiant les démarches pour les étrangers utilisant des documents en Algérie.

Procédure simplifiée pour obtenir une apostille en Algérie

Les citoyens algériens peuvent désormais demander une apostille via la plateforme nationale accessible sur apostille.gov.dz ou en se rendant directement aux services compétents des ministères concernés.

Cette nouvelle procédure, en vigueur dès le 9 juillet, vise à simplifier l’accès aux services internationaux pour les Algériens.

Les vignettes d’apostille sont disponibles dans les recettes des impôts et les bureaux d’Algérie Poste à travers le pays.

Cette simplification administrative réduit les délais et les coûts, offrant ainsi un gain de temps précieux pour les citoyens et facilitant l’utilisation des documents à l’étranger.