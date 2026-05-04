Les Oranais célèbrent leur victoire en futsal avec une passion débordante

Le Moustakbal Hai Sabah d’Oran a marqué l’histoire du futsal algérien en remportant la prestigieuse Coupe d’Algérie 2026.

Cette victoire éclatante face à la JSM Djamaa, lors d’une finale mémorable à Alger, souligne la montée en puissance d’Oran comme un acteur incontournable du futsal national.

Une victoire historique pour le Moustakbal Hai Sabah d’Oran

Le Moustakbal Hai Sabah d’Oran a marqué l’histoire en remportant la Coupe d’Algérie de futsal 2026, triomphant face à la JSM Djamaa avec un score de 5-2.

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La finale, qui s’est déroulée le dimanche 3 mai 2026 à la Coupole du complexe olympique « Mohamed Boudiaf » à Alger, a débuté sur un rythme équilibré. Cependant, le MHSO a su prendre l’avantage avant la mi-temps, menant 2-1.

En seconde période, les Oranais ont dominé le jeu, profitant du recul de leur adversaire pour creuser l’écart.

Cette performance leur a permis de sceller une victoire éclatante, ajoutant un nouveau trophée à leur palmarès. Cette victoire renforce la position d’Oran comme un pôle majeur du futsal en Algérie.

Oran, un pôle émergent du futsal en Algérie

Avec cette victoire, Oran décroche sa troisième Coupe d’Algérie de futsal, après les deux titres remportés par l’AS Rabie Al Djazairi.

Cette performance consolide la position d’Oran comme un acteur clé du futsal en Algérie, rivalisant désormais avec Bejaia, qui détient cinq titres.

La progression d’Oran dans ce sport est remarquable et témoigne d’un développement soutenu et d’un engagement fort envers le futsal.

Bien que Bejaia reste en tête avec ses cinq titres, Oran s’affirme comme le second pôle du futsal en Algérie.

Cette dynamique est le fruit d’une stratégie locale efficace et d’un investissement continu dans le développement des talents. Oran est ainsi devenue une référence incontournable dans le paysage du futsal algérien.

Une percée historique pour la JSM Djamaa

La JSM Djamaa a réalisé une performance exceptionnelle en devenant la première équipe du sud de l’Algérie à atteindre la finale de la Coupe d’Algérie de futsal.

Représentant fièrement la wilaya d’El M’ghaier, cette équipe a su se hisser au sommet, marquant un tournant significatif pour le sport dans cette région.

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Cet exploit témoigne de la détermination et du talent des joueurs, ainsi que du soutien indéfectible de leur communauté.

Pour la wilaya d’El M’ghaier, cette réussite est bien plus qu’une simple performance sportive. Elle symbolise une reconnaissance nationale et ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour le développement du futsal dans le sud du pays.

La JSM Djamaa inspire désormais une nouvelle génération de sportifs, renforçant l’identité et la fierté locales.