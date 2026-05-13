Les petites entreprises algériennes en plein essor, un défi pour les commerçants locaux

Le paiement électronique en Algérie connaît une croissance notable, mais son adoption reste limitée.

Malgré l’augmentation des terminaux de paiement et des cartes bancaires, les transactions électroniques peinent à s’imposer face à la préférence pour le liquide. Des efforts sont en cours pour stimuler cette transition numérique cruciale.

L’essor des TPE en Algérie : une révolution en marche

En Algérie, le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) a dépassé les 100 000, marquant une augmentation de 33 % entre décembre 2025 et mars 2026.

Cependant, malgré cette croissance, l’utilisation du paiement par carte reste limitée. Avec environ 1,2 million de commerçants déclarés, le ratio de TPE par commerçant est faible, ce qui freine l’adoption généralisée des paiements électroniques.

De plus, les habitudes de consommation et certaines réticences culturelles contribuent à cette utilisation restreinte.

Les consommateurs préfèrent souvent le retrait d’argent liquide, et les commerçants hésitent à adopter ces technologies. Pour combler cet écart, des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour renforcer la confiance dans les paiements numériques.

Pourquoi les Algériens préfèrent-ils encore le liquide ?

Malgré la présence de 22,5 millions de cartes bancaires, dont 18 millions de cartes Edahabia et 4,5 millions de cartes CIB, les Algériens continuent de privilégier le liquide.

Cette préférence s’explique par le nombre limité de distributeurs automatiques de billets (DAB), avec seulement 4 700 appareils, soit 14 DAB pour 100 000 adultes, bien en deçà des normes internationales de 44 DAB.

En outre, les habitudes de consommation et la méfiance envers les paiements électroniques freinent l’adoption des cartes.

Les commerçants et consommateurs restent réticents, nécessitant des campagnes de sensibilisation pour encourager l’utilisation des paiements numériques.

Le paiement mobile : l’avenir des transactions en Algérie

Le développement du paiement mobile en Algérie marque une étape cruciale dans l’évolution des transactions électroniques.

Sept banques algériennes ont déjà intégré cette technologie, et l’attente de l’intégration d’Algérie Poste pourrait accélérer cette adoption.

Avec des millions de détenteurs de cartes Edahabia, l’entrée d’Algérie Poste dans ce domaine pourrait transformer le paysage des paiements numériques.

Parallèlement, le nombre de web marchands a considérablement augmenté, passant de 644 à 859 entre décembre 2025 et mars 2026.

Pour renforcer la confiance des consommateurs et commerçants, des campagnes de sensibilisation sont essentielles, favorisant ainsi l’essor des transactions électroniques.