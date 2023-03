Les piqûres d’enfants par des seringues en Algérie : un phénomène à prendre au sérieux

Les attaques à la seringue se multiplient en Algérie. Les foyers algériens sont inquiets face à l’accroissement des cas de piqures d’enfants à la seringue. Plusieurs wilayas du pays ont enregistré plusieurs cas durant ces derniers mois et ce phénomène suscite de vives inquiétudes chez les parents. Ce type d’agression consiste à injecter un liquide ou une substance inconnue à l’aide d’une seringue.

Des enquêtes pour faire la lumière sur ces affaires ?

Après des enquêtes approfondies, le premier suspect a été arrêté en flagrant délit alors qu’il essayait de piquer des enfants après les avoir attirés. Tout porte à croire que cet homme est un sorcier. Des femmes liées à l’incident ont également été arrêtées et des liens entre ces affaires et la sorcellerie ont été établis.

Un enfant âgé de six ans a fait l’objet d’une piqûre devant son école par une personne portant un voile intégral. Le tribunal de Tiaret a annoncé 5 autres cas similaires enregistrés dans cette ville de l’ouest du pays. Ces victimes étaient toutes des filles âgée entre 7 et 10 ans piquées au bras gauche devant leurs écoles par une femme vêtue d’un djilbab noir. D’autres arrestations ont eu lieu à El Attaf.

Ces multiples attaques inquiètent à juste titre la population, car les motivations restent difficiles à cerner. Par ailleurs, le contenu des seringues utilisées reste inconnu. Malgré tout, certains spécialistes en psychologie pensent que ces phénomènes relèvent davantage de complots séparatistes ou d’actions destinées à semer la terreur.

Algérie🇩🇿

Une femme inconnue issue surement des Makaques pique les enfants écoliers ou collégiens avec une seringue, une petite fille a été poignardée avec une seringue est morte à Biskra

Le décès de Belkasmi Razan à l’âge de 05 ans

Un autre garçonnet de Constantine a été piqué pic.twitter.com/5OIUk8XBLt — Lahouaria Chérif (@CherifLahouaria) March 3, 2023

Observé aussi à l’étranger

Ce genre de pratiques semble être monnaie courante dans plusieurs parties du monde. En juin 2022, la France est frappée par une vague de piqûres sauvages à travers le pays durant la Fête de la musique. Plus de mille plaintes ont été déposées depuis le début de l’année.

Cette méthode ou l’agresseur pique la victime est utilisée en France dans les discothèques. Jusqu’à présent rien n’explique les raisons ni l’objectif du recours à cette pratique par les délinquants. Le plus grave, en Algérie, la cible c’est les enfants https://t.co/2tK0C36wYq — djerbal chabane (@CDjerbal) February 22, 2023



En 2009, 500 agressions à la seringue ont été signalées dans le Xinjiang en Chine. La principale ethnie ciblée était les Oïghours soupçonnés d’être impliqués dans un complot séparatiste visant à semer la terreur.

Quelles solutions envisager ?

Face à cette montée des violences, les foyers algériens sont dans le flou et ne savent pas vers qui se tourner. Mais il est important que les autorités publiques prennent la mesure de la situation et proposent des solutions adéquates.

En effet, la police doit continuer à mener des investigations afin d’arrêter les auteurs et déterminer le contenu des seringues utilisées. De plus, elle devrait mettre en place une campagne d’information nationale pour sensibiliser la population et rassurer les parents.

Une solution immédiate consisterait à augmenter le nombre de patrouilles dans les zones urbaines et le long des routes, notamment autour des établissements scolaires aux heures où les enfants s’y rendent. Une autre option serait l’utilisation des caméras de surveillance pour identifier les suspects et assurer leur arrestation.

Au-delà des mesures sécuritaires, des actions sont à entreprendre pour prévenir de futures attaques. Il y aurait lieu de mener des études afin de comprendre les raisons et les motivations derrière ces agressions. De plus, des programmes pourraient être mis en place pour former les jeunes à la citoyenneté et à la responsabilisation.

Les piqûres d’enfants par des seringues en Algérie sont une réalité à prendre très au sérieux. Cela nécessite donc une coordination efficace des services de sécurité et des mesures urgentes pour protéger les enfants. Des initiatives à court et à moyen terme sont nécessaires pour garantir leur sécurité et celle de tous les citoyens.

Sources