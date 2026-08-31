Les pompiers soulagés après avoir maîtrisé tous les feux de forêt cet été, un répit bienvenu pour les habitants

Les récents incendies de forêt qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays ont été entièrement maîtrisés grâce à l’intervention efficace des équipes de la Protection civile.

Un dispositif de sécurité renforcé assure désormais une surveillance continue pour prévenir tout nouveau départ de feu et garantir la sécurité des zones touchées.

Maîtrise totale des incendies : un soulagement pour tous

Entre le 26 et le 30 août, tous les feux de forêt déclarés dans plusieurs wilayas, dont Jijel, Béjaïa et El Tarf, ont été entièrement maîtrisés.

Le lieutenant Karim Benfahci, de la Protection civile, a confirmé l’extinction de 24 incendies, soulignant le rôle crucial de son équipe dans cette réussite.

Cette maîtrise des incendies a apporté un soulagement considérable aux habitants et aux autorités locales. Un dispositif de sécurité a été mis en place pour prévenir toute reprise, garantissant ainsi la sécurité et la tranquillité des communautés affectées.

Prévention des nouveaux départs de feu

Après l’extinction des incendies, un dispositif de sécurité rigoureux a été instauré pour assurer une surveillance continue.

Les opérations de refroidissement sont essentielles pour éviter toute reprise, en ciblant les braises cachées dans les racines ou sous les cendres. Cette vigilance est cruciale pour prévenir de nouveaux départs de feu.

Les équipes de la Protection civile restent en alerte, prêtes à intervenir rapidement en cas d’urgence. Cette mobilisation constante garantit non seulement la sécurité des zones touchées, mais aussi la tranquillité d’esprit des habitants, permettant un retour progressif à la normale.

Une mobilisation sans relâche

Les unités de la Protection civile maintiennent une vigilance constante, prêtes à réagir immédiatement à toute urgence.



Cette mobilisation continue est essentielle pour garantir une intervention rapide, minimisant ainsi les risques pour les habitants et l’environnement.

La surveillance prolongée se poursuivra jusqu’au retour à la normale dans les zones affectées. Grâce à cette attention soutenue, la sécurité des résidents est renforcée, et les efforts de préservation de l’environnement sont optimisés, assurant une protection durable et efficace.