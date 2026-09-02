Les prix du pétrole s’envolent et le gaz européen atteint des sommets inédits cette année

Les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran provoquent une flambée des prix des hydrocarbures, impactant le marché mondial.

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le transport pétrolier, est au cœur des préoccupations, tandis que l’Europe se prépare à affronter l’hiver avec des réserves de gaz limitées.

Hausse des prix des hydrocarbures : une flambée inédite

Les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l’Iran ont provoqué une hausse spectaculaire des prix des hydrocarbures.

Le baril de WTI a grimpé de 5,20 % pour atteindre 90,22 dollars, tandis que le Brent a augmenté de 4,60 % à 94,65 dollars.

Les frappes américaines en Iran et la riposte annoncée par Téhéran ont exacerbé les craintes sur l’approvisionnement, notamment via le détroit d’Ormuz, crucial pour le transport pétrolier. Cette situation incertaine alimente la volatilité des marchés et maintient les prix à des niveaux élevés.

Impact des tensions sur le détroit d’Ormuz

Le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le transport maritime de pétrole, est au cœur des tensions entre les États-Unis et l’Iran.

Les incidents maritimes, tels que les pétroliers touchés par des projectiles, ont un impact direct sur les prix du pétrole, provoquant des fluctuations importantes.

Cette instabilité pousse certains navires à éteindre leurs transpondeurs pour éviter d’être détectés, compliquant ainsi le suivi des flux pétroliers.

Face à ces risques, les marchés réagissent vivement à chaque nouvelle provenant de la région. Les sanctions, les négociations enlisées et les signaux contradictoires de l’Iran influencent quotidiennement les prix, accentuant la volatilité.

Envolée des prix du gaz européen

Le contrat à terme du TTF néerlandais a récemment bondi de 6,20 %, atteignant 74,14 euros le mégawattheure, un sommet depuis janvier 2023.

Cette hausse s’explique par les faibles réserves de gaz en Europe, nécessitant un approvisionnement accru avant l’hiver.

En parallèle, l’Europe doit faire face à la concurrence asiatique pour le gaz naturel liquéfié (GNL), tout en se préparant à réduire progressivement sa dépendance au GNL russe d’ici 2027. Cette situation renforce la pression sur les marchés européens, déjà sous tension.