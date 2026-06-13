Les producteurs algériens s’unissent pour révolutionner le marché des compléments alimentaires

L’Association des producteurs algériens de compléments alimentaires (APACA) a été créée pour structurer et dynamiser un secteur en pleine expansion.

Sous la direction de Mejdi Soussi, l’APACA s’engage à améliorer la qualité des produits et à renforcer les échanges entre acteurs, tout en promouvant une consommation responsable.

L’APACA : un nouvel élan pour le secteur des compléments alimentaires en Algérie

Le 10 juin à Alger, l’Association des producteurs algériens de compléments alimentaires (APACA) a été créée pour structurer un secteur en pleine expansion.

Face à une demande croissante, l’APACA vise à encadrer le secteur, améliorer la qualité des produits et faciliter la conformité réglementaire.

En réunissant les acteurs du secteur, l’association souhaite renforcer les échanges et soutenir l’innovation.

Elle prévoit également des formations et des guides de bonnes pratiques pour accompagner les entreprises dans leur développement et répondre aux attentes des consommateurs.

Le plan d’action de l’APACA pour structurer le secteur

L’APACA s’engage à transformer le marché des compléments alimentaires en Algérie en développant des outils de structuration interne et en établissant un dialogue constant avec les autorités sanitaires.

L’association prévoit de mettre en place des programmes de formation et de rédiger des guides de bonnes pratiques pour accompagner les entreprises dans leur croissance.

En parallèle, l’APACA organise des rencontres professionnelles pour suivre l’évolution du secteur. Sous la direction de son président, Mejdi Soussi, l’association vise à améliorer les standards de production et à renforcer l’industrie algérienne à long terme.

Une croissance inarrêtable du marché des compléments alimentaires

Le marché des compléments alimentaires connaît une croissance fulgurante, tant en Algérie qu’à l’international, portée par une prise de conscience accrue des citoyens pour leur santé préventive et leur bien-être.

Les produits les plus populaires incluent les vitamines C et D, les minéraux comme le zinc et le magnésium, ainsi que les oméga-3 et les produits de phytothérapie tels que le curcuma et le gingembre.

En Algérie, la distribution de ces produits repose principalement sur les pharmacies, qui dominent le marché.

Cependant, le commerce en ligne progresse rapidement, tandis que les magasins spécialisés, notamment les boutiques diététiques et bio, gagnent également en popularité.