Les projets de dessalement avancent, les habitants espèrent une eau plus accessible bientôt

L’Algérie intensifie ses efforts pour moderniser ses infrastructures hydrauliques, avec des projets ambitieux de raccordement et de nouvelles stations de dessalement.

Ces initiatives visent à sécuriser l’approvisionnement en eau à travers le pays, tout en respectant des délais stricts et en favorisant une interconnexion nationale des ressources.

Projets de raccordement des stations de dessalement en Algérie

Les projets de raccordement des stations de dessalement en Algérie avancent à grands pas. La station de Fouka 2 a terminé ses travaux de raccordement et est en cours de mise en service, ce qui permettra d’améliorer l’approvisionnement en eau potable dans la région de Blida.

À Koudiet Draouche, les opérations de nettoyage et de désinfection des conduites se poursuivent, avec une mise en service progressive prévue après la finalisation des travaux techniques.

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Par ailleurs, un appel d’offres a été lancé pour la station de Cap Djinet, visant à sélectionner l’entreprise chargée de son raccordement.

Ce projet est crucial pour renforcer l’alimentation en eau potable des wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, M’Sila et Médéa. Les efforts se poursuivent pour garantir un accès fiable à l’eau dessalée dans ces régions.

Nouvelles stations de dessalement : un avenir prometteur

Les nouvelles stations de dessalement prévues à Chlef, Mostaganem et Tlemcen promettent de transformer l’accès à l’eau dans plusieurs wilayas d’Algérie.

Chaque station aura une capacité de production de 300 000 mètres cubes d’eau par jour, desservant des régions telles que Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, Mostaganem, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Chlef, Aïn Defla et Médéa.

Ces infrastructures devraient considérablement améliorer l’approvisionnement en eau potable, réduisant ainsi les pénuries et renforçant la résilience des communautés locales face aux défis climatiques.

L’impact positif attendu est immense, tant pour les habitants que pour le développement économique de ces régions.

Importance de l’interconnexion des systèmes hydrauliques

L’interconnexion des systèmes hydrauliques en Algérie est essentielle pour garantir une gestion durable de l’eau.

En intégrant barrages, forages et stations de dessalement, le pays peut optimiser l’utilisation de ses ressources hydriques.

Cette stratégie permet de répondre efficacement aux besoins croissants en eau, tout en assurant une distribution équitable entre les régions.

Les projets de transferts hydriques Sud-Sud et Sud-Hauts Plateaux jouent un rôle clé dans cette démarche. Ils facilitent le transport de l’eau vers les zones arides, renforçant ainsi la sécurité hydrique et soutenant le développement socio-économique des régions concernées.