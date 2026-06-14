Les résultats du BEM arrivent dimanche et suscitent déjà l’impatience des élèves et des familles

Les résultats tant attendus du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) seront dévoilés ce dimanche 14 juin à partir de 10h00.

Les candidats pourront accéder à leurs résultats en ligne via les plateformes officielles, tandis que les établissements scolaires afficheront les listes des admis en première année secondaire simultanément.

Les résultats du BEM : quand et où les découvrir ?

Les résultats du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) seront disponibles le dimanche 14 juin à partir de 10h00, selon le ministère de l’Éducation nationale.

Les candidats scolarisés pourront consulter leurs résultats sur le site de l’Office national des examens et concours (ONEC) ainsi que via l’espace Parents.

Pour les candidats libres, les résultats seront accessibles uniquement sur le site de l’ONEC. De plus, les établissements scolaires afficheront les listes des élèves admis en première année secondaire le même jour et à la même heure.

Accès aux résultats pour les candidats libres

Les candidats libres peuvent accéder à leurs résultats du BEM exclusivement via le site officiel de l’Office national des examens et concours (ONEC).

En se connectant à www.onec.dz, ils devront saisir leurs informations personnelles pour obtenir leurs résultats.

Cette procédure garantit un accès sécurisé et rapide, permettant aux candidats de découvrir leurs performances dès la publication officielle. Il est essentiel de vérifier régulièrement le site pour toute mise à jour concernant les résultats.

Affichage des listes d’admis : une étape cruciale

Le jour de la publication des résultats en ligne, les établissements scolaires afficheront également les listes des élèves admis en première année secondaire.

Cette annonce simultanée permet aux élèves et à leurs familles de confirmer officiellement leur passage à un nouveau cycle d’études.

Pour de nombreux élèves, voir leur nom sur ces listes est un moment de fierté et de soulagement. Cela marque la fin d’une étape importante de leur parcours scolaire et le début d’une nouvelle aventure académique, remplie de nouvelles opportunités et défis.