Les Rouge et Noir de l’USMA retrouvent leur élan avec des changements prometteurs en vue

L’USM Alger, club emblématique du football algérien, a récemment fait parler de lui avec des mouvements stratégiques sur le marché des transferts.

Entre retours attendus et nouvelles signatures, la direction navigue habilement entre gestion interne et renforcement de l’équipe, tout en célébrant son riche héritage sportif.

L’USMA relance sa communication et ses transferts estivaux

Après une période de silence de dix jours, l’USM Alger a repris sa communication pour annoncer ses premiers mouvements estivaux.

Le club a officialisé le retour de prêt de Dhirar Bensaadalla, milieu défensif de 26 ans, en provenance de l’Olympique Akbou.

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اتحاد العاصمة يرحّب بلاعبه الجديد ضرار بن سعد الله، قادما من نادي أولمبيك أقبو بعقد يمتد إلى ثلاثة (03) مواسم. مرحبًا بك في نادي المدينة… نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. 🔴 #نادي_المدينة ⚫️ #نحن_الاتحاد pic.twitter.com/xUEwyhMDyt — USM Alger (@USMAofficiel) July 14, 2026



En parallèle, la signature prometteuse de Salah Eddine Bouziani, jeune milieu de 20 ans du Paradou, a été confirmée.

اتحاد العاصمة يرحّب بلاعبه الجديد صلاح الدين بوزياني، قادما من نادي بارادو بعقد يمتد إلى خمسة (05) مواسم. مرحبًا بك في نادي المدينة…نتمنى لك كل التوفيق والنجاح 💪🏻

🔴 #نادي_المدينة ⚫️ #نحن_الاتحاد pic.twitter.com/U9zOuZAoVD — USM Alger (@USMAofficiel) July 14, 2026



Ces recrutements visent à compenser les départs d’Islam Merili et Brahim Benzaza. Par ailleurs, le gardien Kamel Soufi a été libéré, ce qui pourrait modifier la dynamique de l’équipe pour la saison à venir. Ces changements stratégiques pourraient renforcer l’effectif et apporter un nouvel élan à l’USMA.

Défis internes pour la direction de l’USMA

La direction de SERPORT, propriétaire de l’USM Alger, a dû naviguer à travers plusieurs défis internes. Le maintien de l’entraîneur sénégalais Lamine Ndiaye a été une priorité, nécessitant des négociations délicates pour assurer la continuité technique de l’équipe.

Cette décision stratégique vise à stabiliser le banc de touche et à garantir une vision cohérente pour le club.

En parallèle, la rivalité entre le président Bilal Nouioura et le directeur sportif Saïd Allik a ajouté une couche de complexité à la gestion interne.

Cette tension pourrait influencer la prise de décisions cruciales, impactant potentiellement la stabilité et la performance globale de l’USMA. Une gestion habile de ces relations est essentielle pour éviter des répercussions négatives sur le terrain.

Un anniversaire et des retours marquants

Le 89e anniversaire de l’USM Alger, célébré le 5 juillet, a été un moment clé pour renouer le dialogue avec les supporters.

Cet événement a permis au club de réaffirmer son engagement envers ses fans et de marquer un tournant dans sa stratégie de communication. La célébration a également été l’occasion d’annoncer des changements significatifs au sein de l’équipe, renforçant ainsi l’enthousiasme autour du club.

Le retour de Raouf Benguit, ancien capitaine du CRB, a été l’une des annonces les plus marquantes. À 30 ans, son retour après sept ans d’absence est perçu comme un atout majeur pour l’USMA.

🚨 Abdelraouf Benguit s’engage avec l’USMA pour une durée de quatre saisons ! ✍️❤️🖤 Bon retour à la maison, Raouf ! Nous te souhaitons une seconde aventure couronnée de succès, avec de nombreux titres sur la scène nationale et continentale. 🔴⚫️#MercatoUSMA pic.twitter.com/cozmIqKwUC — USMA Xtra (@USMAXtra) July 14, 2026



Son expérience et son leadership pourraient jouer un rôle crucial dans la dynamique de l’équipe, apportant une nouvelle dimension au milieu de terrain. Ce retour symbolise également une volonté de renforcer l’effectif avec des joueurs de qualité et d’expérience.