Les saveurs de Blida s’invitent à la fête, une immersion gourmande à ne pas manquer en octobre

La Foire des produits agroalimentaires « Made in Algeria » s’annonce comme un événement incontournable pour les acteurs de l’industrie agroalimentaire.

Organisée par le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, elle se déroulera du 17 au 20 octobre à Blida, offrant une vitrine exceptionnelle pour les produits algériens.

La foire « Made in Algeria » : un événement incontournable

Le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations organise la Foire des produits agroalimentaires « Made in Algeria » du 17 au 20 octobre dans la wilaya de Blida.

Cet événement vise à promouvoir les capacités de production nationales et à valoriser la diversité des produits alimentaires algériens. La foire offre un espace professionnel pour exposer les produits nationaux et mettre en avant les entreprises algériennes du secteur agroalimentaire.

Elle constitue une opportunité pour les opérateurs de développer leurs relations commerciales et d’établir de nouveaux partenariats.

Objectifs de la foire

La Foire « Made in Algeria » a pour objectif principal de mettre en lumière les capacités de production nationales, en soulignant la diversité et la qualité des produits alimentaires fabriqués en Algérie.

Cet événement vise à renforcer la visibilité des produits algériens sur les marchés internationaux, offrant ainsi une plateforme pour promouvoir l’excellence locale.

En participant à cette foire, les opérateurs économiques bénéficient d’une occasion unique de nouer des relations commerciales et de créer des partenariats stratégiques.

Cela contribue à dynamiser l’industrie agroalimentaire du pays, stimulant ainsi la croissance économique et l’exportation des produits algériens.

Inscription et opportunités pour les opérateurs économiques

Les opérateurs économiques actifs dans l’industrie agroalimentaire sont invités à s’inscrire via le site électronique du ministère pour participer à la Foire « Made in Algeria ».

Cet événement constitue une vitrine exceptionnelle pour exposer les produits nationaux et mettre en avant les entreprises algériennes dans diverses filières.

La foire offre également une occasion précieuse de développer des relations commerciales et de nouer de nouveaux partenariats. En participant, les entreprises peuvent élargir leur réseau, renforcer leur présence sur le marché et contribuer à la promotion des produits algériens à l’international.