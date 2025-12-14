L’ES Sétif et l’ASO Chlef se qualifient pour les 1/8e de la Coupe d’Algérie, un match à revivre en vidéo

L'USM El Harrach élimine une nouvelle fois la JS Kabylie de la Coupe d'Algérie, tandis que l'ES Sétif et l'ASO Chlef assurent leur place en 1/8e de finale.

L’USM El Harrach élimine une nouvelle fois la JS Kabylie de la Coupe d’Algérie, tandis que l’ES Sétif et l’ASO Chlef assurent leur place en 1/8e de finale.

L'ES Sétif et l'ASO Chlef se qualifient pour les 1/8e de la Coupe d'Algérie, un match à revivre en vidéo

Le Paradou AC, l’ASM Oran, le NA Husseïn Dey et le MC Saïda se qualifient également, tout comme la JSM Bejaïa qui s’impose largement. La compétition continue ce week-end avec des duels attendus.

L’USM El Harrach, l’éliminateur de la JS Kabylie

La Coupe d’Algérie a été le théâtre d’une nouvelle démonstration de force de l’USM El Harrach face à la JS Kabylie.


Pour la deuxième année consécutive, les Jaune et Noir ont éliminé leurs adversaires avec une victoire étroite de 1-0. Ce match intense a vu l’USM El Harrach faire preuve de réalisme pour concrétiser une de ses rares occasions.


Cette victoire leur permet de continuer leur parcours dans cette compétition et de garder espoir pour le titre. Au prochain tour, ils seront confrontés au vainqueur du duel entre l’USM Alger et le MO Constantine, un scénario qui rappelle celui de l’année dernière.

ES Sétif et ASO Chlef, les qualifiés de la Ligue 1

L’ES Sétif et l’ASO Chlef ont brillamment assuré leur place en 1/8e de finale. L’ES Sétif a dominé l’US Béchar Djedid avec un score impressionnant de 4-0.


Les buts ont été marqués par Biramahire, Djahnit, Hamidi et Bouchama, démontrant une performance d’équipe solide.

De son côté, l’ASO Chlef a remporté une victoire plus serrée contre le FCB Frenda, grâce à un but décisif de Bekkouche. Au prochain tour, l’ES Sétif affrontera le CS Constantine tandis que l’ASO Chlef se mesurera au MC Saïda.

Quels autres clubs ont décroché leur billet pour les 8es de finale ?

Le Paradou AC a également validé son ticket pour les 8es de finale en s’imposant face à l’US Faubourg.

Trois clubs de la Ligue 2, l’ASM Oran, le NA Husseïn Dey et le MC Saïda, ont réussi à se qualifier en déplacement, prouvant leur force et leur détermination.

La JSM Bejaïa a marqué les esprits avec une victoire écrasante contre le WA Boufarik. La compétition promet d’être intense avec des duels attendus entre JS Saoura – AS Khroub, et MC Alger – USM Khenchela dans les prochains jours.

