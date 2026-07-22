Les soldes d’été débutent le 26 juillet, une occasion à ne pas manquer pour les chasseurs de bonnes affaires

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national lance la saison des soldes estivales, du 26 juillet au 6 septembre 2026.

Conformément au décret exécutif n° 06-215, cette période de six semaines invite les opérateurs économiques à offrir des prix compétitifs, permettant aux consommateurs de profiter d’offres variées.

Annonce officielle du début des soldes d’été

Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a officiellement annoncé que la saison des soldes d’été commencera le 26 juillet et se terminera le 6 septembre, s’étendant sur six semaines.

Cette période est cruciale pour les consommateurs et les commerçants, offrant des opportunités d’achat à prix réduits et stimulant l’activité économique.

Le ministère encourage tous les opérateurs économiques à participer activement en proposant des prix compétitifs.

Cela permettra aux consommateurs de profiter d’une large gamme d’offres commerciales tout au long de cette période estivale.

Les soldes d’été : une aubaine pour les consommateurs

Les soldes d’été représentent une occasion en or pour les chasseurs de bonnes affaires. En effet, le ministère du Commerce intérieur incite les opérateurs économiques à proposer des prix attractifs, ce qui permet aux consommateurs de réaliser des économies substantielles.

Cette période est idéale pour renouveler sa garde-robe ou acquérir des produits de qualité à moindre coût.

De plus, la diversité des offres commerciales disponibles durant cette saison permet aux acheteurs de trouver des articles variés, répondant à tous les goûts et besoins.

Les soldes d’été dynamisent ainsi le marché tout en offrant des avantages considérables aux consommateurs.

Un cadre légal pour des soldes sécurisées

Le décret exécutif n° 06-215 du 18 juin 2006 établit un cadre légal rigoureux pour les soldes d’été, garantissant des pratiques commerciales transparentes et équitables.

Ce décret encadre les conditions des ventes en soldes, des ventes promotionnelles, des liquidations de stocks, des ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage.

En assurant le respect de ces règles, le décret protège les consommateurs contre les pratiques déloyales et garantit une expérience d’achat sécurisée.

Ce cadre légal est essentiel pour maintenir la confiance des consommateurs et favoriser un marché compétitif et équitable.