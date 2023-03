Les succès de Sonatrach pour l’exploration des hydrocarbures en Algérie – 35 découvertes en 2 ans

L’entreprise pétrolière et gazière algérienne, Sonatrach, a annoncé avoir réalisé 35 récentes découvertes d’hydrocarbures en Algérie au cours des deux dernières années. Parmi ces découvertes, l’une des plus importantes est celle d’un gisement de pétrole dans la région de Sabaa dans l’Adrar, qui n’avait pas connu de découverte depuis 28 ans.

Selon estimations initiales, le volume de cette découverte pourrait atteindre plus de 150 millions de barils et une autre découverte significative est un gisement de gaz à condensat dans le réservoir de Lias Carbonaté – LD2 – dans le bassin de Berkine, d’un volume compris entre 100 et 340 milliards de mètres cubes de gaz à condensat. Cette trouvaille est prise en compte comme l’une des plus importantes réévaluations de réserves pour les vingt dernières années. Sonatrach a aussi approuvé l’importance des réserves dans le domaine du pétrole brut et du gaz, grâce aux conclusions positives de ses essais de production dans les puits d’exploration dans les environs d’El Aabid et de Tarsim.

Cette hausse de la production de gaz naturel et les considérables retenues de gaz permettent à la National Oil Company de viser de devenir l’une des plus essentielles sources d’approvisionnement en gaz au monde. Les experts estiment que ces découvertes sont un indice positif pour l’économie algérienne, qui est solidement dépendante des exportations d’hydrocarbures. Cependant, ils soulignent également l’importance de varier l’économie du pays et d’investir dans d’autres domaines pour éviter une dépendance excessive aux hydrocarbures.

2022, une année de performance pour Sonatrah

Depuis le début de la guerre en Ukraine, l’Algérie s’est concentrée sur les moyens de développement de ses relations et son importance géo-économique vis-à-vis des pays européens, gravement touchés par la crise énergétique. C’était l’opportunité recherchée par l’Algérie. De récentes alliances de collaboration dans le domaine de recherche, d’exploration et d’exploitation pétrolière ont été signés avec de grandes compagnies hydrocarbures européennes, chinoises et américaines.

La société nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a renoué avec les gains grâce à la hausse des exportations et des cours de pétrole sur le marché mondial, lui permettant de compter sur un chiffre d’affaires annuel de plus de 50 milliards de dollars, et d’investir plus de 8 milliards de dollars sur un total de 40 milliards de dollars inscrit dans le cadre du plan d’investissement de la compagnie.

Actions Entreprises pour Atteindre le Chiffre d’Affaires

L’année 2022 a été marquée par le retour de la Sonatrach sur le marché international et la hausse de son taux de production qui franchit désormais un million de barils par jour. Le progrès des indicateurs financiers de la Sonatrach ont collaboré à la hausse des réserves de changes estimée à la fin 2022 à plus de 60 milliards de dollars et la hausse des dépenses budgétaires.

Livraisons de gaz algérien à l’Italie augmentées de 13%

Livraisons de gaz algérien à l’Italie augmentées de 13% Contrat de partage de production pétrolière et gazière d’un montant de quatre milliards de dollars

Contrat de partage de production pétrolière et gazière d’un montant de quatre milliards de dollars Hausse des dépenses budgétaires

L’Algérie veut bénéficier de la crise énergétique que traverse l’Europe à travers la hausse de sa production et de ses livraisons d’hydrocarbures vers les pays Européens qui cherchent de nouveaux fournisseurs, après l’embargo imposé sur le pétrole russe. Le regard est porté sur des mesures visant à assurer une continuité et une stabilité en matière de développement économique et social. En ce sens, le gouvernement algérien est en train de préparer un programme de modernisation des technologies, de formation et de capital humain pour que l’Algérie puisse bénéficier du soutien financier et technique des grandes compagnies pétrolières étrangères et des bailleurs de fonds internationaux.

Énergie : La grande revanche du gaz algerien

Une visite de travail amicale. C’est comme ça que le bureau du Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane, a qualifié la venue de Giorgia Meloni en Algérie en mai 2023. La cheffe du gouvernement italien y est venue pour un séjour de 48 heures. Avec plusieurs de ses ministres, elle a coopéré à des réunions avec d’importants responsables algériens.

Selon l’agence de presse italienne ANSA, elle a aussi rencontré le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Elle est la dernière dirigeante européenne en date à se rendre en Algérie depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. L’opposition a donné lieu à des répressions internationales contre Moscou et des diminutions de l’approvisionnement en gaz russe ayant fait grimper les prix.

C’est dans ce contexte que son prédécesseur, Mario Draghi, avait conclu en juillet un contrat de partage de production pétrolière et gazière d’un montant de quatre milliards de dollars entre l’Algérie et des entreprises du secteur énergétique, dont le géant italien Eni, avec pour objectif de réduire la dépendance de l’Italie des livraisons russes. Un dirigeant algérien avait annoncé

que son pays allait également accroître ses exportations de gaz vers l’Italie.

Sources