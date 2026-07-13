Les taxis et louages en grève, la Tunisie entière se retrouve sans transport

Le transport public non régulier en Tunisie est en ébullition. Une grève générale paralyse le pays, affectant taxis et véhicules interurbains.

Les tensions entre syndicats et représentants patronaux s’intensifient, tandis que les usagers subissent les conséquences de ce bras de fer. Découvrez les enjeux de cette mobilisation nationale.

Une grève qui paralyse la Tunisie

Le lundi 13 juillet 2026, la Tunisie est confrontée à une grève générale des professionnels du transport public non régulier.

Ce mouvement, qui s’étend de 5h à 21h, touche divers types de transport, notamment les taxis individuels, les taxis collectifs, les taxis touristiques, les véhicules de transport interurbain (louages) et le transport rural.

📍غدًا إضراب عام في قطاع النقل العمومي غير المنتظم pic.twitter.com/FI6mYMOKtg — Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) July 12, 2026



Cette mobilisation paralyse l’ensemble du territoire, causant d’importantes perturbations pour les usagers dans plusieurs régions.

Les revendications des grévistes portent principalement sur la révision des tarifs, un engagement que le ministère du Transport tarde à honorer.

Les raisons d’une grève irréversible

Moez Slami, premier vice-président de la Chambre nationale du transport de l’UTICA, qualifie la grève « d’irréversible » en raison des engagements non tenus par le ministère du Transport.

Les professionnels du secteur réclament une révision urgente des tarifs, promesse restée lettre morte.

Face à cette situation, les transporteurs attendent du gouvernement des actions concrètes pour résoudre la crise.

Le manque de dialogue et de solutions tangibles alimente la frustration des grévistes, renforçant leur détermination à maintenir la pression jusqu’à satisfaction de leurs revendications.

Unité syndicale en péril

La Fédération générale du transport de l’UGTT a choisi de ne pas soutenir la grève, soulignant l’importance de l’unité syndicale et des pratiques responsables.

Elle appelle ses membres à privilégier le dialogue interne et à respecter les décisions de ses structures légitimes. Cette position vise à préserver la cohésion au sein de l’organisation syndicale.

Les divergences avec les représentants patronaux, notamment sur les méthodes de revendication, exacerbent les tensions.

Ces désaccords fragilisent la défense des intérêts des travailleurs du transport, rendant plus complexe la résolution des problèmes tarifaires et des conditions de travail.