Les tensions au Moyen-Orient font flamber les prix du pétrole et inquiètent les marchés

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient provoquent une flambée des prix du pétrole, avec des répercussions mondiales sur l’approvisionnement énergétique.

Les récentes attaques et perturbations dans des régions stratégiques soulignent la fragilité du marché, tandis que les réserves américaines s’amenuisent, suscitant des inquiétudes quant à la durabilité des approvisionnements.

Les prix du pétrole s’envolent

La reprise des hostilités au Moyen-Orient a provoqué une flambée des prix du pétrole, ravivant les craintes de perturbations de l’approvisionnement mondial.

Le baril de Brent de la mer du Nord a bondi de 7,91 %, atteignant 90,74 dollars, tandis que le West Texas Intermediate a grimpé de 6,56 % à 84,46 dollars.

Ces tensions ont exacerbé les inquiétudes concernant la sécurité des routes d’approvisionnement, notamment le détroit d’Ormuz, crucial pour le commerce mondial d’hydrocarbures.

Les récentes attaques ont également contraint Saudi Aramco à fermer temporairement sa raffinerie de Jizan, accentuant les tensions sur le marché.

Le détroit d’Ormuz sous tension

Le détroit d’Ormuz est un passage stratégique vital pour le commerce mondial d’hydrocarbures, par lequel transite une part significative du pétrole mondial.

L’Iran exerce un contrôle strict sur ce passage, cherchant à imposer des droits de passage aux navires. Les récentes attaques contre trois pétroliers par les Gardiens de la Révolution iranienne ont intensifié les tensions régionales.

Ces événements ont non seulement perturbé la navigation, mais ont également exacerbé les craintes sur la sécurité des approvisionnements énergétiques. La fermeture temporaire de la raffinerie de Jizan par Saudi Aramco, en réponse aux attaques, a accentué les inquiétudes sur le marché pétrolier.

Les réserves américaines en danger

Les réserves stratégiques de pétrole brut des États-Unis ont récemment diminué de 3,8 millions de barils, atteignant environ 307,7 millions de barils.

Cette baisse s’inscrit dans un contexte de tensions géopolitiques qui perturbent l’approvisionnement mondial.

Andy Lipow, analyste chez Lipow Oil Associates, avertit que les États-Unis ne peuvent pas continuer à puiser indéfiniment dans leurs stocks.

Cette situation souligne la nécessité de stratégies durables pour gérer les réserves, alors que les incertitudes sur le marché pétrolier persistent.