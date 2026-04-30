Les tensions autour du détroit d’Ormuz font flamber le prix du pétrole et inquiètent les marchés

Les prix du pétrole connaissent une hausse significative, alimentée par les tensions géopolitiques autour du détroit d’Ormuz.

Ce passage stratégique, essentiel pour le transport mondial d’hydrocarbures, est au cœur des préoccupations des investisseurs, alors que les relations entre les États-Unis et l’Iran restent tendues.

Les prix du pétrole s’envolent

Les prix du pétrole ont récemment connu une forte hausse, alimentée par les incertitudes entourant le détroit d’Ormuz. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) a grimpé de 6,96%, atteignant 106,88 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord a progressé de 6,09% pour s’établir à 118,03 dollars.



Ces augmentations sont directement liées aux tensions géopolitiques dans la région, qui menacent de perturber le transport des hydrocarbures. Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, est un point névralgique dont la stabilité est cruciale pour les marchés.

Les tensions géopolitiques s’intensifient

Les tensions géopolitiques autour du détroit d’Ormuz s’intensifient, exacerbées par les récentes déclarations d’un responsable américain sur la possibilité d’un blocus prolongé des ports iraniens. Cette situation inquiète les investisseurs, car le détroit est un passage stratégique pour le transport mondial de pétrole et de gaz.

Environ 20% des hydrocarbures mondiaux transitent par ce couloir maritime, rendant sa stabilité cruciale pour les marchés. Un blocage prolongé pourrait perturber l’approvisionnement énergétique mondial, entraînant une volatilité accrue des prix et des incertitudes économiques.

Les tensions politiques entre les États-Unis et l’Iran

Les tensions politiques entre les États-Unis et l’Iran continuent de s’intensifier, notamment à cause des déclarations agressives de Donald Trump. Ce dernier a exhorté l’Iran à « devenir intelligent, et vite! », ce qui a exacerbé les tensions déjà présentes. Les discussions sur le dossier nucléaire semblent dans l’impasse, avec peu de progrès en vue.

Les analystes estiment que le marché ne s’attend ni à une paix rapide ni à une réouverture immédiate du détroit d’Ormuz. Par ailleurs, les exportations américaines de pétrole, atteignant 6,4 millions de barils par jour, influencent le marché en augmentant l’offre mondiale.