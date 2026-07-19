Les Three Lions dominent la France dans un match spectaculaire au Mondial 2026

Angleterre et France ont offert un spectacle footballistique inoubliable lors de cette Coupe du monde 2025. Un match riche en émotions, où l’Angleterre s’est imposée 6-4.

Des performances individuelles remarquables ont marqué cette rencontre, notamment celles de Bukayo Saka et Kylian Mbappé, laissant une empreinte indélébile dans l’histoire du tournoi.

Un match inoubliable entre l’Angleterre et la France

Lors de la Coupe du monde 2026, l’Angleterre et la France ont livré un duel mémorable, marqué par un rythme effréné et des retournements de situation spectaculaires.

Les Three Lions ont triomphé 6-4, grâce notamment à un Bukayo Saka en grande forme, auteur d’un triplé. Jude Bellingham a scellé la victoire anglaise avec un but magnifique en fin de match.

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Malgré la défaite, Kylian Mbappé a brillé en inscrivant deux buts, portant son total en Coupe du monde à 22, surpassant Lionel Messi. Ce match restera gravé dans les mémoires comme l’un des plus beaux affrontements de cette édition.

La performance éclatante de Bukayo Saka

Bukayo Saka a été l’élément clé de l’attaque anglaise, déstabilisant constamment la défense française par sa vitesse et sa précision.

Son triplé a permis à l’Angleterre de prendre l’avantage à plusieurs reprises, mettant les Bleus sous pression.

Sa capacité à se faufiler entre les lignes a créé des ouvertures cruciales, rendant la tâche difficile aux défenseurs adverses.

🌟🚨 Bukayo Saka fans will NEVER FORGET this performance vs France! • 90 minutes played

• 3 goals

• 3 chances created

• 1 big chance created

• 42 touches

• 9 touches in opposition box

• 1 dribble

• 1 pass into the final third

• 6 ground duels won

• fouled 2x pic.twitter.com/LFeZUUIY0m — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 18, 2026



Jude Bellingham a également joué un rôle déterminant en scellant la victoire avec un but somptueux dans les dernières minutes.

Ce duo a été essentiel pour maintenir l’élan offensif des Three Lions, assurant ainsi leur place sur le podium de la compétition.

Mbappé, un record historique

Kylian Mbappé continue d’écrire sa légende en Coupe du monde. Avec ses deux buts contre l’Angleterre, il a porté son total à 22 réalisations, dépassant ainsi Lionel Messi pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

🎙️المذيعة: كيليان، ما هو شعورك بعد ما رأيناه للتو؟ 🗣️كيليان مبابي: لست أدري… أعتقد أنه كان هناك شوطان مختلفان تماماً. أعتقد أنه في الشوط الأول، يمكنني تفهم أن البعض يرى بأننا كنا نستهزئ، أو أننا لم نحترم القميص. أما أنا، فأود القول بالأحرى إننا كنا بشرًا، وللأسف، نحن لا يمكننا… pic.twitter.com/C9geZewdwJ — محمود مجيد (@MMajeedX) July 18, 2026



En tête du classement des buteurs de cette édition avec dix buts, Mbappé a une fois de plus démontré son talent exceptionnel. Malgré cette performance individuelle remarquable, la France quitte la compétition avec des regrets.

Cependant, l’impact de Mbappé sur le football mondial ne cesse de croître, et son nom restera gravé dans l’histoire du sport. Sa quête de records et de succès inspire déjà la prochaine génération de footballeurs.