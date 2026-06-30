Les travailleurs bénéficieront d’une journée spéciale le 2 juillet pour les législatives, une première qui suscite des réactions variées

Les travailleurs bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence le jour des élections législatives, garantissant leur droit de vote sans perte de salaire.

Cette mesure, applicable à tous les secteurs, assure la continuité des services essentiels. L’élection, prévue le 2 juillet 2026, s’inscrit dans le cadre légal du décret présidentiel n° 26-145.

Une journée spéciale pour voter : un droit pour tous les travailleurs

Le jour des élections législatives, une autorisation spéciale d’absence est accordée à tous les travailleurs, leur permettant de voter sans perdre leur rémunération.

Cette mesure s’applique aux personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics, ainsi qu’aux employés des entreprises publiques et privées, indépendamment de leur statut juridique.

Elle inclut également ceux rémunérés à l’heure ou à la journée. Les employeurs doivent toutefois garantir la continuité des services essentiels, notamment pour les postes organisés en rotation, afin de respecter cette obligation tout en assurant le bon fonctionnement des services.

Assurer la continuité des services le jour des élections

Pour garantir la continuité des services le jour des élections, les entreprises et institutions doivent planifier soigneusement l’organisation du travail.

Cela inclut l’ajustement des horaires et la mise en place de rotations pour les services en mode posté. Les employeurs doivent anticiper les absences et redistribuer les tâches pour éviter toute interruption.

Il est crucial de maintenir les services essentiels tout en permettant aux employés de voter. Cette démarche assure non seulement le respect des droits civiques des travailleurs, mais aussi le bon fonctionnement des activités, même en période électorale.

Contexte électoral et réactions face à une première

Cette autorisation spéciale d’absence est instaurée suite à la convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, prévue le jeudi 2 juillet 2026.

Organisée conformément au décret présidentiel n° 26-145, cette mesure vise à faciliter la participation électorale.

Les réactions à cette initiative sont variées. Certains travailleurs saluent cette avancée qui renforce leur droit de vote, tandis que d’autres s’inquiètent des implications sur la charge de travail. Le public, quant à lui, observe avec intérêt cette première dans le paysage électoral.