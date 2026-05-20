Les travaux avancent pour 73% des logements AADL 3, une lueur d’espoir pour les futurs résidents

Découvrez le programme de location-vente « AADL 3 », une initiative ambitieuse inscrite dans la loi de Finances 2025, visant à transformer le paysage urbain algérien.

Avec 146 640 logements déjà en construction, ce projet promet de répondre aux besoins croissants en logement tout en soutenant l’économie locale.

Lancement et avancement du programme AADL 3

Le programme de location-vente « AADL 3 » a été officiellement lancé, marquant une étape cruciale dans le développement du logement en Algérie.

Avec un objectif ambitieux de 200 000 logements, 146 640 unités sont déjà en construction, représentant 73 % de la première phase. Ce projet est intégré dans la loi de Finances 2025, soulignant son importance stratégique.



Cet avancement est essentiel pour les futurs résidents, car il promet de répondre à la demande croissante de logements.

En surmontant les obstacles administratifs et en accélérant les travaux, le programme AADL 3 offre une perspective d’amélioration des conditions de vie pour de nombreuses familles.

Répartition régionale des logements AADL 3

Le programme AADL 3 s’étend sur plusieurs wilayas, avec des projets en cours à Djelfa (1 500 logements), Médéa (1 400 logements), et El Tarf (870 logements).

Oran bénéficie de 8 150 logements, tandis qu’Aïn Témouchent en compte 2 000. À Mila, 2 225 logements sont en construction, dont 400 à Chelghoum Laïd, avec un avancement de 50 %. Oum El Bouaghi voit 1 500 logements en cours, avec 600 unités à 50 % d’avancement.

Bordj Bou Arreridj accueille 4 000 logements, et M’sila 2 115, dont 1 615 à 25 % d’avancement. Ces efforts visent à répondre efficacement aux besoins en logement à travers le pays.

Un modèle adapté pour le Sud

Le programme AADL 3 intègre un modèle urbanistique spécifique pour les régions du Sud, prenant en compte les conditions climatiques locales.

À Ouargla, 1 600 logements sont en construction, répartis en 800 appartements de type F3 (70 m²) et 800 de type F4 (85 m²). Ces bâtiments à faible hauteur limitent l’exposition solaire, favorisant un confort thermique optimal.

L’utilisation de matériaux locaux et de main-d’œuvre algérienne est privilégiée, soutenant ainsi l’économie locale.

Chaque logement est équipé de deux climatiseurs, garantissant un environnement intérieur agréable malgré les températures élevées de la région.