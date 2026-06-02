Les travaux de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset débutent bientôt, une avancée attendue par tous

Le président Abdelmadjid Tebboune a récemment présidé une réunion cruciale axée sur l’avenir du secteur des hydrocarbures en Algérie.

Des projets ambitieux, tels que le développement d’un complexe de production d’engrais phosphatés et l’extension du port d’Annaba, ont été discutés, promettant de transformer le paysage économique du pays.

Une réunion stratégique sous la présidence de Tebboune

Le président Abdelmadjid Tebboune a dirigé une réunion cruciale axée sur les projets structurants du secteur des hydrocarbures.

Parmi les participants figuraient le Premier ministre Sifi Ghrieb, le ministre des Hydrocarbures Mohamed Arkab, et le PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi. Cette rencontre a mis en lumière l’importance des projets économiques en Algérie.

SOUTH RAILWAY PROJECT | Le président #Tebboune, a présidé une réunion de travail consacrée aux grands projets structurants du pays. – Au cours de cette réunion, le financement du projet de ligne ferroviaire Alger – Tamanrasset a été examiné & a été décidé de lancer les travaux,… pic.twitter.com/htAbYcEcjp — Algeria Project (@Algeria3New) June 2, 2026



Les discussions ont porté sur le développement de complexes de production d’engrais phosphatés et le projet intégré de phosphate.

Ces initiatives visent à renforcer l’économie nationale et à positionner l’Algérie comme un acteur clé dans le secteur des hydrocarbures.

projets phares en cours

Lors de la réunion, le complexe de production d’engrais phosphatés et le projet intégré de phosphate ont été au centre des discussions.

Ces projets sont essentiels pour stimuler l’économie nationale et renforcer la position de l’Algérie dans le secteur des hydrocarbures.

Le projet intégré de phosphate, qui inclut la production d’ammoniac et d’urée, devrait entrer en phase de production au premier trimestre de 2027.

Parallèlement, l’extension du port d’Annaba sera achevée pour permettre l’exportation des premières cargaisons de phosphate durant la même période.

projet de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset

Les travaux de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset débuteront au plus tard en septembre prochain, marquant une avancée majeure pour la région.

Ce projet ambitieux est divisé en trois grands chantiers : Ouargla-In Salah, In Salah-Tamanrasset, et Tamanrasset-In Salah.

Cette infrastructure est attendue pour dynamiser le développement économique et social de la région, facilitant le transport de marchandises et de personnes.

Elle est perçue comme une avancée cruciale pour désenclaver le sud de l’Algérie et stimuler les échanges commerciaux, contribuant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des habitants.