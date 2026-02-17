Les traversées de la CTN à nouveau perturbées, les voyageurs dans l’incertitude

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a récemment annoncé des modifications d’horaires pour certaines traversées du car-ferry « Carthage », en raison de conditions météorologiques défavorables sur le bassin méditerranéen.

Ces changements concernent notamment les liaisons Tunis-Marseille-Tunis et Tunis-Gênes-Tunis prévues en février 2026.

La CTN s’excuse pour ces désagréments et reste à l’écoute de sa clientèle pour toute information supplémentaire.

La CTN modifie ses horaires de traversées : quels sont les changements ?

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a récemment fait part de modifications dans les horaires de certaines traversées du car-ferry « Carthage ».

Ces changements, dus à des conditions météorologiques défavorables en Méditerranée, concernent notamment les liaisons Tunis – Marseille – Tunis et Tunis – Gênes – Tunis.

Pour la traversée Tunis – Marseille – Tunis, prévue du 17 au 19 février 2026, le départ de Tunis est désormais fixé au mercredi 18 février 2026 à 09h00, avec une arrivée à Marseille le jeudi 19 février à 08h00.

Le retour de Marseille se fera le même jour à 11h00 pour une arrivée à Tunis le vendredi 20 février à 12h00.

Quant à la traversée Tunis – Gênes – Tunis, du 20 au 22 février 2026, le départ de Tunis est programmé le vendredi 20 février 2026 à 15h00, l’arrivée à Gênes le samedi 21 février à 15h00, le départ de Gênes le même jour à 19h00 et l’arrivée à Tunis le dimanche 22 février à 20h00.

Mauvaises conditions météorologiques : quel impact sur les traversées ?

Les conditions climatiques défavorables sur le bassin méditerranéen ont contraint la CTN à revoir ses horaires de traversées.

En effet, des perturbations météorologiques peuvent rendre la navigation difficile et dangereuse, nécessitant ainsi des ajustements pour garantir la sécurité des passagers.

Ces modifications d’horaires, bien que gênantes pour les voyageurs, sont indépendantes de la volonté de la compagnie.

La CTN tient à rappeler qu’elle reste à l’écoute de sa clientèle pour toute information complémentaire et présente ses excuses pour ce désagrément.

Comment la CTN gère-t-elle cette situation délicate ?

Face à ces changements, la CTN a exprimé ses regrets pour les désagréments causés. La compagnie souligne que ces modifications sont indépendantes de sa volonté et sont dictées par des impératifs de sécurité.

La CTN reste néanmoins mobilisée pour accompagner ses clients durant cette période. Elle invite sa clientèle à se rapprocher de ses services pour toute information complémentaire, via ses numéros habituels.