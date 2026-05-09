Les traversées estivales vers l’Europe à prix doux avec Nouris Elbahr Ferries, une aubaine pour les voyageurs

Découvrez l’offre estivale exceptionnelle de Nouris Elbahr Ferries pour 2026, proposant des traversées à prix réduits entre l’Algérie et l’Europe.

Profitez de voyages confortables sous le soleil méditerranéen avec des tarifs attractifs et des disponibilités limitées. Réservez dès maintenant pour garantir votre place à bord.

Une offre estivale à ne pas manquer

Nouris Elbahr Ferries propose une offre estivale exceptionnelle pour 2026, permettant des traversées entre l’Algérie et l’Europe à des tarifs réduits.

Cette promotion est valable jusqu’au 30 mai 2026 pour des voyages en juillet et août. C’est une occasion idéale pour les voyageurs souhaitant explorer la Méditerranée sans se ruiner.



Les tarifs attractifs incluent des départs d’Alger vers Alicante et Marseille, ainsi que des retours depuis ces destinations.

Avec des prix compétitifs en dinars et en euros, cette offre permet de profiter pleinement des beautés méditerranéennes. Réservez vite, les places sont limitées !

Des tarifs en dinar et en euro

Nouris Elbahr Ferries propose des tarifs compétitifs pour ses traversées estivales. Les départs d’Alger vers Alicante débutent à 25’235 DA, tandis que les retours d’Alicante vers l’Algérie sont disponibles à partir de 168,23 euros.

Pour ceux qui souhaitent voyager d’Alger à Marseille, les prix commencent à 42’135 DA, avec des retours à partir de 280,90 euros.

Nouris Elbahr Ferries : des traversées du 2 juillet au 2 septembre

Les traversées sont programmées entre le 2 juillet et le 2 septembre 2026. Les départs d’Alger vers Marseille ont lieu les samedis de juillet, tandis que les trajets vers Alicante sont prévus en juillet et août. Les retours de Marseille à Alger se dérouleront en août, offrant ainsi une flexibilité aux voyageurs.

Des disponibilités limitées

Nouris Elbahr Ferries assure à ses passagers une traversée sous le signe du confort et de la détente, grâce à des services à bord pensés pour une expérience agréable.

Profitez du soleil méditerranéen tout en bénéficiant d’installations modernes et d’une attention particulière au bien-être de chaque voyageur.

Les places étant limitées, il est essentiel de réserver rapidement pour ne pas manquer ces offres attractives.

Les réservations peuvent être effectuées facilement par téléphone ou via le site web de la compagnie maritime, garantissant ainsi une procédure simple et rapide pour tous les intéressés.