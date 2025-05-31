Les Verts : Découvrez l’ultime formation DZfoot de la saison, une surprise vous attend !

Passionnés de football et supporters des Verts, préparez-vous à une révélation inédite ! Dans cet article, nous allons lever le voile sur la formation DZfoot ultime de la saison. Une composition qui a marqué les esprits et fait vibrer les stades. Mais ce n’est pas tout, une surprise de taille vous attend. Un élément clé, un détail qui change tout… Intrigué ? Vous avez toutes les raisons de l’être.

Alors, sans plus tarder, plongez au cœur de cette analyse détaillée et découvrez ce que vous réserve cette saison exceptionnelle de 2025. Restez connectés, l’aventure ne fait que commencer !

Présentation de l’équipe type de la semaine DZfoot du 20 au 27 mai 2025

DZfoot dévoile pour la deuxième année consécutive son équipe type de la semaine, couvrant la période du 20 au 27 mai 2025. Cette sélection est basée sur les notes fournies par Sofascore et d’autres critères afin de donner une vue d’ensemble des performances de nos joueurs à travers le monde.

En attaque, Aymen MAHIOUS se distingue avec un doublé contre Paradou, portant son total à 18 buts cette saison. Sur les ailes, Abder REBBACH et Bilal BOUTOBBA ont brillé respectivement avec Grenade et en marquant leur sixième but en six matchs. Au milieu, Youcef BELAILI s’est illustré en envoyant son équipe en finale de la coupe de Tunisie.

Performances des joueurs offensifs sélectionnés

Aymen Mahious, l’attaquant principal, a brillé en marquant deux buts contre Paradou, portant son total à 18 pour la saison. Ses remplaçants, Redouane Berkane et Monsef Bakrar, ont également fait leur marque avec un but important pour la JSK et un premier but de la saison respectivement. Sur les flancs, Abder Rebbach a été décisif avec une passe décisive pour Grenade tandis que Bilal Boutobba a conclu la saison avec un sixième but en autant de matchs.

Youcef Belaili, le meneur de jeu, a été impeccable, contribuant par un but et une passe décisive pour propulser son équipe en finale de la coupe de Tunisie. Son remplaçant, Yassine Benzia, a montré de belles choses avec Qarabag.

Zoom sur les défenseurs et le gardien de l’équipe type de la semaine

En défense, Jaouen Hadjam s’est distingué en marquant un but avec Young Boys. Ayoub Ghezala a été solide avec le Mouloudia d’Alger tandis que Mohamed Amine Tougai a montré une belle forme en fin de saison avec l’ES Tunis. Sur le flanc droit, Mohamed Farsi a brillé en délivrant une passe décisive contre Charlotte.

Dans les cages, Idir Hadid a été impressionnant avec la JSK à Magra, soutenu par ses remplaçants Zakaria Bouhafaya et Luca Zidane qui ont également livré de belles performances. Ces joueurs ont tous contribué de manière significative aux succès récents de leurs équipes respectives.