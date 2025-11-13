Les villes de Rennes et Brest s’ouvrent à Marrakech toute l’année avec des vols directs inédits grâce à Transavia

Transavia France, la compagnie low-cost du Groupe Air France-KLM, renforce sa connectivité aérienne en assurant désormais deux liaisons directes par semaine entre Rennes-Marrakech et Brest-Marrakech.

Cette extension des lignes vers ces destinations marocaines répond à un intérêt croissant pour les voyages vers Marrakech, que ce soit pour les vacances, les escapades de week-end ou les déplacements professionnels.

Transavia France inaugure des vols directs entre Rennes, Brest et Marrakech

Transavia France, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, a récemment lancé deux nouvelles liaisons aériennes directes.

Les villes de Rennes et Brest sont désormais reliées à Marrakech par des vols opérant deux fois par semaine, tout au long de l’année.

Pouvoir partir à Marrakech directement depuis Rennes, c’est un vrai plus ! En quatre heures à peine, je passe du crachin breton au soleil du désert. Ces nouveaux vols changent vraiment la donne pour les week-ends prolongés. Julie, 34 ans, chef de projet à Rennes

La ligne Rennes-Marrakech est en service depuis fin octobre, avec des vols programmés tous les jeudis et dimanches.

3 images, 3 vols inauguraux et 1 grande dose de bonheur 💚

Toulouse ✈️ Dakar, Rennes ✈️ Marrakech & Paris ✈️ Errachidia pic.twitter.com/cEEssagyrW — Transavia (@transaviaFR) October 29, 2023

Quant à la liaison Brest-Marrakech, elle est prévue pour durer jusqu’à l’été 2026, offrant des vols chaque mardi et samedi.

Ces nouvelles connexions répondent à une demande croissante pour des destinations ensoleillées, que ce soit pour des vacances, des escapades de week-end ou des voyages professionnels.

Pourquoi un tel engouement pour Marrakech ?

La popularité croissante des vols à destination de Marrakech s’explique par plusieurs facteurs.

La ville marocaine offre une combinaison attrayante de soleil, de culture et d’aventure, ce qui en fait une destination idéale pour les vacances, les escapades de week-end ou même les voyages professionnels.

On s’envole avec l’accent chantant direction le Maroc 💕🌴 Toulouse ✈️ Marrakech Merci à l’équipage pour cette inauguration ! pic.twitter.com/WCgJxkFIDk — Transavia (@transaviaFR) October 19, 2025

De plus, la prolongation de la liaison Brest-Marrakech jusqu’à l’été 2026 témoigne de cet intérêt grandissant.

2 Nouvelles lignes directes Transavia France relie désormais Rennes et Brest à Marrakech, avec deux vols hebdomadaires sur chaque liaison.

Cette extension permet aux voyageurs de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la planification de leurs déplacements, renforçant ainsi l’attrait de Marrakech comme destination.

Transavia, une compagnie en pleine expansion !

En plus de Marrakech, Transavia élargit son réseau depuis Rennes avec deux lignes saisonnières vers Agadir et Ajaccio.

Cette extension vise à répondre aux besoins de mobilité des voyageurs et des entreprises des régions concernées, renforçant ainsi la connectivité aérienne comme moteur de développement économique.

Ces liaisons ouvrent de vraies perspectives. Nos clients demandent de plus en plus des séjours au Maroc, et le fait de partir directement de Brest simplifie tout. Cela profite aussi aux entreprises locales du tourisme. Marc, 45 ans, responsable d’agence de voyages à Brest

Compagnie low-cost du Groupe Air France-KLM, Transavia opère près de 200 lignes depuis la France vers l’Europe et le bassin méditerranéen.

En 2024, elle a transporté près de 14 millions de passagers, témoignant de sa croissance constante.