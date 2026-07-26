Les visas pour les Algériens en baisse, une réalité qui inquiète pour 2025

La politique française de délivrance des visas aux ressortissants algériens connaît des changements significatifs en 2025.

Une réduction de 20 % des visas est annoncée, reflétant les tensions diplomatiques actuelles. Les débats politiques s’intensifient, tandis que le gouvernement clarifie sa position face aux critiques.

Réduction des visas : une décision stratégique

En 2025, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé une réduction de 20 % des visas accordés aux Algériens par rapport à 2024.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à ajuster les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, suite à des tensions bilatérales.

Visas délivrés aux Algériens: « Il n’y a aucun objectif chiffré. Notre politique ne répond à aucune logique de volume. […] Mais tout simplement à l’appréciation de la défense de nos intérêts », répond @jnbarrot.#QAG pic.twitter.com/r5cXMPwHUH — LCP (@LCP) July 21, 2026



La diminution des visas est justifiée par la réduction du réseau diplomatique français en Algérie, conséquence des décisions prises par les autorités algériennes.

Cette mesure pourrait impacter les relations franco-algériennes, en accentuant les tensions existantes.

Toutefois, elle reflète la volonté de la France de réévaluer ses priorités diplomatiques et de renforcer sa politique migratoire. Le gouvernement français insiste sur l’absence d’objectifs chiffrés, soulignant une approche flexible et adaptative face aux évolutions géopolitiques.

Contexte des tensions diplomatiques

En avril 2025, les relations entre la France et l’Algérie se sont détériorées, marquées par des expulsions réciproques d’agents consulaires.

Ces tensions ont conduit à une réduction du réseau diplomatique français en Algérie, impactant directement la politique de délivrance des visas. La France a ainsi ajusté sa stratégie, réduisant de 20 % le nombre de visas accordés aux Algériens.

Cette décision a exacerbé les tensions bilatérales, mais elle illustre aussi la volonté de la France de réévaluer ses priorités diplomatiques.

Le gouvernement français insiste sur l’absence d’objectifs chiffrés, adoptant une approche flexible face aux évolutions géopolitiques.

Réactions politiques et clarifications

Les déclarations de Stéphane Romatet sur un retour aux niveaux de visas d’avant la crise ont suscité des critiques de la droite et de l’extrême droite en France.



Ces partis ont exprimé leurs inquiétudes quant à un éventuel relâchement de la politique migratoire. En réponse, l’Élysée et le ministère des Affaires étrangères ont souligné qu’aucun objectif chiffré n’a été fixé.

Le gouvernement français a clarifié sa position, affirmant qu’il n’y a pas de laxisme dans la politique de visas. Emmanuel Macron a insisté sur l’importance d’une approche flexible, adaptée aux évolutions géopolitiques, tout en maintenant des relations équilibrées avec l’Algérie.