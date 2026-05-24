Les vols Paris-Alger s’envolent cet été, la Tunisie devient une escale prisée des voyageurs

Les prix des billets d’avion entre la France et l’Algérie atteignent des sommets pour l’été 2026, dépassant parfois 1000 euros.

Cette flambée tarifaire pousse les voyageurs à explorer des itinéraires alternatifs, notamment via la Tunisie, pour alléger leur budget tout en profitant d’une escale enrichissante.

Les prix des billets s’envolent entre Paris et Alger

Pour l’été 2026, les tarifs des vols entre Paris et Alger connaissent une flambée spectaculaire. Les prix des billets aller-retour dépassent fréquemment les 1000 euros, atteignant des sommets inédits.

Cette hausse est principalement attribuée à une demande estivale particulièrement forte sur les principales lignes aériennes reliant la France à l’Algérie.

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Face à ces tarifs prohibitifs, de nombreux voyageurs cherchent des alternatives pour réduire leurs coûts.

Certains envisagent de passer par la Tunisie, combinant un vol vers Tunis avec un trajet ferroviaire jusqu’en Algérie, afin de contourner les prix élevés des vols directs.

Itinéraires alternatifs via la Tunisie

Pour éviter les tarifs exorbitants des vols directs, certains voyageurs optent pour un itinéraire passant par la Tunisie.

Cette option combine un vol vers Tunis avec un trajet ferroviaire jusqu’en Algérie. Les vols vers Tunis, notamment ceux proposés par Transavia, offrent des tarifs plus abordables.

Par exemple, un aller simple Paris-Orly–Tunis en août est proposé autour de 220 euros sans bagage en soute.

Les prix varient selon les compagnies, avec des options plus économiques chez Nouvelair. Le trajet ferroviaire entre Tunis et Alger, assuré par la SNTF, ajoute un coût supplémentaire mais reste une alternative intéressante pour réduire le budget global du voyage.

Avantages et inconvénients d’une escale en Tunisie

Choisir un itinéraire via Tunis présente des avantages économiques, notamment grâce aux tarifs compétitifs des vols vers la Tunisie.

Une fois à Tunis, le trajet ferroviaire vers Alger, proposé par la SNTF, coûte 3040 dinars algériens en deuxième classe et 3485 dinars en première classe. Cette option séduit les voyageurs soucieux de leur budget.

Cependant, cet itinéraire implique un voyage plus long et plusieurs correspondances, ce qui peut être un inconvénient pour certains. Malgré cela, l’escale en Tunisie offre l’opportunité de découvrir une nouvelle culture, rendant le voyage plus enrichissant pour ceux qui ont le temps de s’y attarder.