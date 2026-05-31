Les voyageurs d’Algérie Ferries face à des changements de traversées qui bouleversent leurs plans

Algérie Ferries prépare des changements significatifs pour ses traversées en juin 2026, impactant les liaisons entre l’Algérie, la France, et l’Espagne.

Ces ajustements incluent des reports, des avancements de dates, et des regroupements de liaisons, nécessitant une attention particulière des passagers pour éviter toute confusion.

Modifications générales : quels impacts pour les voyageurs ?

Algérie Ferries a récemment annoncé des changements significatifs pour les traversées de juin 2026 entre l’Algérie, la France et l’Espagne.

Ces modifications incluent des reports, des avancements de dates, et un regroupement de liaisons, notamment sur la ligne Marseille – Alger.

Par exemple, la traversée Marseille – Oran initialement prévue le 2 juin est reportée au 4 juin, obligeant les voyageurs à réajuster leurs plans.

Les liaisons vers l’Espagne sont également affectées, avec un changement de port de départ pour la traversée Alger – Alicante.

Ces ajustements peuvent perturber les plans des passagers, nécessitant une réorganisation de leur emploi du temps.

Reports inattendus sur les lignes Marseille – Oran et Alger – Marseille

La traversée Marseille – Oran, initialement prévue le 2 juin 2026, est reportée au 4 juin à 16h00. Ce décalage de deux jours oblige les passagers à réorganiser leur voyage, ce qui peut entraîner des complications logistiques et des frais supplémentaires pour ceux qui avaient déjà planifié leur séjour.

De même, la traversée Alger – Marseille, prévue le 4 juin 2026, est reprogrammée au 8 juin à 12h00. Ce report affecte une liaison cruciale en période de forte mobilité, forçant les voyageurs à ajuster leurs plans et potentiellement à modifier leurs réservations d’hébergement et de transport.

Changements sur les liaisons avec l’Espagne

La traversée Alger – Alicante du 11 juin 2026 est remplacée par Oran – Alicante le 12 juin à 19h00.

Ce changement de port de départ nécessite une réorganisation pour les voyageurs, qui doivent désormais se rendre à Oran. Les passagers doivent ajuster leurs plans de transport et d’hébergement en conséquence.

De plus, la traversée Alicante – Oran, initialement prévue le 12 juin, est reportée au 13 juin à 19h00. Les voyageurs doivent donc reprogrammer leur retour, ce qui peut entraîner des modifications de leurs réservations et des frais supplémentaires.