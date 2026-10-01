Les voyageurs en Algérie s’interrogent sur les nouvelles règles pour embarquer leur voiture

Découvrez les nouvelles directives d’Algérie Ferries pour le transport de véhicules sur la ligne Marseille–Skikda.

Ces règles, introduites pour optimiser l’efficacité des opérations d’embarquement, imposent des restrictions spécifiques sur la hauteur des véhicules et le chargement de bagages, impactant ainsi la préparation des voyageurs.

Limite de hauteur : quelles conséquences pour votre voyage ?

Une nouvelle règle impose désormais une hauteur maximale de deux mètres pour les voitures de tourisme, impactant particulièrement les SUV, monospaces et autres véhicules proches de cette limite.

Cette mesure oblige les voyageurs à vérifier les dimensions de leur véhicule avant de se rendre au port. Les implications sont significatives pour ceux qui prévoient de voyager entre Marseille et Skikda.

Il est crucial de s’assurer que le véhicule respecte ces nouvelles contraintes pour éviter des complications lors de l’embarquement. Une vérification préalable peut prévenir des désagréments de dernière minute.

Restrictions sur le chargement de bagages : un défi pour les voyageurs

L’interdiction de charger des bagages sur le toit de certaines catégories de véhicules peut compliquer les préparatifs des voyageurs.

Ceux qui comptaient sur cet espace pour transporter des bagages volumineux devront revoir leur organisation. Les traversées entre Marseille et Skikda, souvent accompagnées de nombreux effets personnels, nécessitent désormais une attention particulière.

Il est essentiel de vérifier les conditions de chargement avant le départ pour éviter des désagréments. Ces mesures visent à optimiser l’utilisation des capacités des navires et à organiser efficacement les opérations d’embarquement, garantissant ainsi un voyage sans encombre.

Applicabilité des nouvelles règles : une incertitude pour d’autres liaisons

Les nouvelles règles annoncées par Algérie Ferries s’appliquent spécifiquement à la liaison Marseille–Skikda.

À ce jour, il n’est pas précisé si ces restrictions concernent également d’autres liaisons opérées par la compagnie. Cette incertitude peut poser des questions pour les voyageurs empruntant d’autres routes maritimes.

Il est donc fortement conseillé aux passagers de vérifier les détails auprès d’Algérie Ferries avant leur départ. Cette précaution est particulièrement importante pour ceux qui ont déjà une réservation, afin d’éviter des désagréments de dernière minute et de garantir un voyage serein.