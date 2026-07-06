Les voyageurs en Europe confrontés à des files interminables aux contrôles de passeports, une patience mise à l’épreuve

L’été 2026 marque un tournant pour les voyageurs se rendant en Europe, avec l’introduction du système de contrôle des passeports EES.

Ce dispositif vise à moderniser et sécuriser les frontières de l’espace Schengen, mais pourrait également engendrer des temps d’attente prolongés dans les aéroports.

Le système EES : une révolution aux frontières européennes

Le déploiement progressif du système Entry/Exit System (EES) dans les aéroports européens marque une transformation majeure des contrôles aux frontières.

Ce système remplace le cachet manuel sur les passeports des ressortissants de pays tiers séjournant moins de 90 jours dans l’espace Schengen.

En enregistrant les données biométriques des voyageurs, l’EES vise à renforcer la sécurité des frontières et à moderniser les contrôles d’entrée et de sortie.

Cependant, cette transition entraîne des ralentissements notables, notamment dans les aéroports à fort trafic international. Les compagnies aériennes et les gestionnaires d’aéroports craignent des files d’attente prolongées si des mesures adéquates ne sont pas mises en place rapidement.

Impact du système EES sur les temps d’attente

Le déploiement du système EES pourrait considérablement allonger les temps d’attente aux frontières extérieures de l’espace Schengen.

Les voyageurs en provenance de pays hors Union européenne, comme l’Algérie, pourraient faire face à des contrôles de passeports plus longs, avec des files d’attente pouvant atteindre quatre heures dans certains aéroports.

Les compagnies aériennes, dont Ryanair, expriment des préoccupations quant au manque de personnel, au nombre insuffisant de bornes automatiques et aux difficultés techniques potentielles.

Ces facteurs pourraient aggraver les ralentissements, surtout pendant les périodes de fort trafic, si des mesures d’urgence ne sont pas mises en œuvre.

Mesures temporaires pour éviter les embouteillages

Face aux défis posés par le système EES, certains pays ont pris des mesures temporaires pour éviter les embouteillages dans les aéroports.

La Grèce a suspendu l’utilisation du système pendant la saison estivale, tandis qu’à Rome, les autorités ont plaidé pour un report afin de maintenir la fluidité du trafic. Ces initiatives visent à atténuer les perturbations potentielles.

Les compagnies aériennes recommandent aux voyageurs d’arriver plus tôt à l’aéroport pour anticiper des temps de passage aux frontières plus longs, surtout pour les vols en provenance de pays non membres de l’espace Schengen. Les vacances d’été 2026 seront le premier véritable test à grande échelle du système EES.