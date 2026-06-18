Les voyageurs en Tunisie s’interrogent sur l’allocation touristique de 750 euros qui fait débat

Les rumeurs sur l’exclusion des voyages terrestres vers la Tunisie de l’allocation touristique suscitent des interrogations parmi les voyageurs algériens.

Alors que la Tunisie reste une destination prisée, il est crucial de vérifier les informations officielles et de se préparer en conséquence pour éviter toute mauvaise surprise.

Rumeur ou réalité : l’exclusion des voyages terrestres ?

Une rumeur circule sur les réseaux sociaux, affirmant que les voyages terrestres vers la Tunisie pourraient être exclus de l’allocation touristique de 750 euros à partir du 20 juillet 2026.

Cependant, aucune confirmation officielle n’a été donnée à ce sujet. Il est crucial de vérifier les informations avant de les croire, surtout lorsqu’elles proviennent de sources non officielles.

Après vérification des textes officiels, il apparaît que cette exclusion n’est pas fondée. Le dispositif actuel continue d’inclure les voyages par voie terrestre, avec des documents spécifiques requis pour ce type de déplacement.

La Tunisie : une destination économique et accessible

La proximité géographique de la Tunisie en fait une destination prisée par les familles algériennes, qui privilégient souvent le voyage en voiture pour réduire les coûts.

Cette option permet de voyager en groupe, rendant le séjour plus abordable. Les postes frontaliers de l’Est, très fréquentés en été, témoignent de cette popularité.

L’allocation touristique, fixée à 750 euros pour les adultes et 300 euros pour les jeunes de 12 à 19 ans, joue un rôle crucial dans ces choix. Elle est accordée une fois par an pour un séjour d’au moins sept jours, facilitant ainsi les voyages familiaux.

Attention aux règles et aux contrôles renforcés !

La Banque d’Algérie a intensifié ses contrôles pour prévenir les abus liés à l’allocation touristique. En cas d’annulation ou de séjour de moins de sept jours, le montant perçu doit être restitué.

Le non-respect des règles peut entraîner une suspension du droit de change pendant cinq ans, voire des poursuites.

Pour éviter les désagréments, les voyageurs algériens doivent vérifier les conditions auprès de leur banque et conserver tous les justificatifs de voyage.

Il est également conseillé de se méfier des informations non sourcées pour éviter les mauvaises surprises.