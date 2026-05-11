Les voyageurs entre la Belgique et l’Algérie inquiets face à la menace de grève nationale

Le 12 mai 2025, une grève nationale en Belgique pourrait perturber les voyages vers l’Algérie. Les aéroports de Bruxelles et Charleroi risquent d’être affectés, impactant les vols d’Air Algérie et d’autres compagnies.

Les voyageurs sont encouragés à vérifier régulièrement le statut de leur vol pour éviter les désagréments.

Une grève nationale perturbe la Belgique

Le 12 mai s’annonce difficile pour les voyageurs entre la Belgique et l’Algérie en raison d’une grève nationale.

Belgium is preparing for major disruption on May 12 as unions protest government policies. Travelers should expect public transport delays, public service closures, and significant flight impacts at Brussels Airport. pic.twitter.com/Tf8BittfDE — AlertMedia (@alertmedia) May 10, 2026



Ce mouvement social devrait affecter les transports, notamment les aéroports de Bruxelles et de Charleroi, avec des répercussions sur les vols vers l’Algérie. Air Algérie, TUI Fly et d’autres compagnies européennes pourraient être touchées.

À ce jour, aucune information officielle n’a été communiquée concernant les vols annulés ou reprogrammés.

Les voyageurs restent donc dans l’incertitude. Les conséquences de cette grève pourraient se prolonger au-delà du 12 mai, avec des retards possibles sur plusieurs lignes.

Les vols vers l’Algérie en suspens

Les liaisons aériennes entre la Belgique et l’Algérie risquent d’être fortement perturbées le 12 mai. Les vols au départ de Brussels Airport et de Charleroi, principalement opérés par Air Algérie et TUI Fly, pourraient subir des retards, des reports ou des annulations.

La diaspora algérienne en Belgique et dans le nord de la France, qui utilise fréquemment ces vols, pourrait être particulièrement affectée.

En l’absence de communication officielle des aéroports et des compagnies aériennes, les voyageurs doivent rester vigilants.

Les décisions concernant les vols annulés ou maintenus seront probablement annoncées au fur et à mesure, en fonction de l’évolution de la grève.

Voyageurs algériens, restez vigilants

La grève en Belgique pourrait avoir un impact significatif sur la communauté algérienne, surtout en cette période de forte circulation avant l’été.

Les voyageurs sont encouragés à vérifier régulièrement le statut de leur vol et à attendre les communications officielles des compagnies aériennes pour tout ajustement de programme.

Les conséquences de la grève pourraient s’étendre au-delà du 12 mai, avec des retards possibles le lendemain sur plusieurs lignes européennes et maghrébines.

Il est donc crucial pour les passagers de rester informés et de se préparer à d’éventuels changements de dernière minute.