L’espace Schengen se modernise : dès avril 2026, les formalités d’entrée et de sortie se feront en ligne

L’Union européenne a récemment mis en place le Système entrée-sortie (EES), un nouveau dispositif numérique qui révolutionne les contrôles aux frontières de l’espace Schengen.

Remplaçant les tampons de passeport manuels, ce système électronique promet une gestion plus efficace et sécurisée des mouvements des voyageurs non-européens.

Découvrez comment cette innovation, déjà en vigueur et prévue pour être pleinement opérationnelle d’ici avril 2026, pourrait transformer votre expérience de voyage.

Le système entrée-sortie (EES) : une innovation numérique pour l’espace Schengen

Le Système entrée-sortie (EES) est une avancée technologique majeure mise en place par l’Union européenne.

Il s’agit d’un dispositif numérique d’enregistrement des mouvements aux frontières, destiné à supplanter progressivement les tampons de passeport traditionnels pour les voyageurs non-européens.

En vigueur depuis octobre 2025, le EES sera pleinement opérationnel dans tous les points de passage extérieurs de l’espace Schengen d’ici le 10 avril 2026.

Ce système automatisé substitue l’apposition manuelle de tampons sur les passeports par un enregistrement électronique des données personnelles et biométriques des ressortissants de pays tiers.

Il permet ainsi un meilleur suivi des entrées, sorties et respect des durées de séjour autorisées. Cette révolution numérique marque un tournant significatif pour les voyageurs hors UE.

Le fonctionnement du nouveau système d’enregistrement électronique

Le nouveau système d’enregistrement électronique, ou EES, remplace les tampons de passeport manuels par un enregistrement numérique des données personnelles et biométriques.

Les informations telles que les données de passeport, la photo faciale et les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers sont désormais enregistrées électroniquement.

Ce processus permet une meilleure gestion des entrées et sorties ainsi que le respect des durées de séjour autorisées.

A l’entrée ou à la sortie de l’espace Schengen, les voyageurs non-européens sont scannés électroniquement.

Cette innovation technologique permet aux autorités de calculer automatiquement la durée de séjour autorisée et de détecter plus efficacement les dépassements de séjour ou les fraudes à l’identité.

Avantages et limites du système entrée-sortie (EES)

L’EES offre de nombreux avantages, notamment la capacité de calculer automatiquement la durée de séjour autorisée et de détecter plus efficacement les dépassements de séjour ou les fraudes à l’identité.

Cependant, certaines exceptions subsistent, comme Chypre qui maintiendra temporairement les tampons manuels même après l’entrée en vigueur de l’EES.

En outre, le système EES améliore le partage de données entre les États membres, ce qui devrait permettre de mieux lutter contre les dépassements de séjour et la migration irrégulière, tout en rendant les contrôles plus efficaces.