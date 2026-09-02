L’Espagne attire des millions de visiteurs, un été record qui interroge sur l’avenir du tourisme

Le secteur touristique espagnol continue de briller avec une croissance impressionnante en 2026. Les chiffres révèlent une augmentation notable du nombre de visiteurs internationaux et des dépenses touristiques, consolidant l’Espagne comme une destination de choix.

Découvrez les tendances et les destinations préférées qui façonnent cette dynamique positive.

Une croissance touristique inédite en Espagne

Au cours des sept premiers mois de 2026, l’Espagne a connu une expansion remarquable de son secteur touristique, accueillant 58,1 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 4,6% par rapport à l’année précédente.

Cette dynamique s’est accompagnée d’une hausse significative des dépenses touristiques, qui ont grimpé de 7,8%, dépassant ainsi 82,054 milliards d’euros.

En juillet 2026, l’Espagne a attiré 11,5 millions de touristes étrangers, générant des dépenses de 18,218 milliards d’euros, marquant une progression de 10,9%. Ces chiffres témoignent de l’attrait croissant du pays pour les voyageurs du monde entier.

Les marchés émetteurs les plus dynamiques

Entre janvier et juillet 2026, le Royaume-Uni s’est affirmé comme le principal marché émetteur de touristes vers l’Espagne, avec 11,5 millions de visiteurs.

La France et l’Allemagne suivent avec respectivement 7,2 millions et 6,9 millions de touristes. Les arrivées en provenance d’Italie et de Suisse ont également connu des hausses notables de 16,9% et 13,2%.

En juillet, les touristes britanniques ont dépensé 3,038 milliards d’euros, surpassant les Allemands et les Français, qui ont respectivement dépensé 1,751 milliard et 1,644 milliard d’euros. Ces chiffres soulignent l’importance économique de ces marchés pour l’Espagne.

La Catalogne et les Îles Baléares en tête des destinations

Entre janvier et juillet 2026, la Catalogne a dominé le classement des destinations touristiques en Espagne, attirant 11,9 millions de visiteurs.

Les Îles Baléares ont suivi avec 9,2 millions de touristes, tandis que les Canaries ont accueilli 9 millions de visiteurs. En juillet, les Îles Baléares ont pris la tête avec plus de 2,56 millions de visiteurs, surpassant la Catalogne et l’Andalousie.

La dépense moyenne par touriste en juillet s’est élevée à 1.579 euros, avec une durée de séjour la plus fréquente comprise entre quatre et sept nuitées, soulignant l’attrait durable de ces régions.