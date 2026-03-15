L’Espagne et l’Algérie se rapprochent avec l’ouverture d’une ligne maritime inédite dès avril

L’entreprise espagnole Romeu y Cía, en collaboration avec la compagnie maritime turque Sidra Line, s’apprête à lancer « Argelia Express », une nouvelle ligne maritime reliant l’Espagne et l’Algérie.

Cette initiative vise à renforcer les échanges logistiques entre ces deux pays et offrir de nouvelles options pour les entreprises opérant dans cette région.

« Argelia Express » : une nouvelle ligne maritime pour renforcer les liens entre l’Espagne et l’Algérie

Une initiative inédite verra le jour en avril prochain : « Argelia Express », une ligne maritime reliant l’Espagne à l’Algérie.

Cette entreprise est portée par Romeu y Cía, une société espagnole agissant comme agent général pour la compagnie maritime Sidra Line en Espagne.

Cette nouvelle ligne a pour objectif de dynamiser les échanges logistiques entre l’Espagne et le nord de l’Afrique.

Elle reliera les ports espagnols de Sagunto et d’Alicante aux villes algériennes d’Oran et de Béjaïa, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour le commerce et le transport de marchandises.

Détails des trajets et durées estimées

La ligne maritime « Argelia Express » proposera des trajets entre les ports espagnols de Sagunto et d’Alicante et les villes algériennes d’Oran et de Béjaïa.

Le voyage entre Alicante et Oran devrait prendre environ 20 heures, tandis que le trajet entre Sagunto et Oran est estimé à deux jours.

Pour rejoindre le port de Béjaïa, il faudra compter environ sept jours depuis Alicante et huit jours depuis Sagunto. Ces durées peuvent varier en fonction des conditions d’exploitation dans les ports algériens.

Romeu y Cía et Sidra Line : acteurs clés du transport maritime

Spécialisée dans la logistique, le transport maritime et les services portuaires, Romeu y Cía est une entreprise espagnole qui fait partie du Grupo Romeu.

Ce groupe est actif dans l’expédition de marchandises, la consignation maritime, la gestion de conteneurs et les services logistiques internationaux.

Sidra Line, quant à elle, est une compagnie maritime turque spécialisée dans le transport de conteneurs et la logistique maritime.

Ces deux entreprises jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la connectivité maritime et la facilitation de la planification des chaînes d’approvisionnement entre l’Espagne et l’Algérie.